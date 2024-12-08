Роскошный дом президента Сирии Башара Асада в Дамаске разграблен после того, как он бежал из страны на фоне захвата столицы антиправительственными силами. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP).

По данным корреспондента AFP, посмотреть на разграбленный дом Асада пришли десятки сирийцев, в том числе женщины и дети. Некоторые комнаты оказались уже совершенно пустыми, если не считать оставшейся мебели и брошенного на пол портрета президента.

«Я пришел отомстить. Они притесняли нас невероятными способами. Я делаю фотографии, потому что так счастлив находиться здесь, в его доме», — сказал один из собеседников AFP, 44-летний Абу Омар.

Как отмечается в публикации, теперь уже бывшая резиденция Асада, расположенная в престижном дамасском районе аль-Малики, состоит из трех шестиэтажных зданий. В паре километров от нее находится президентский дворец, где произошло возгорание в одном из залов.

Би-би-си передает, что о мародерстве в сирийской столице сообщают многие жители Дамаска. «Однако они говорят, что эти мародеры — жители пригородов, а не вооруженные повстанцы», — утверждается в материале.

Сирийские антиправительственные силы во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) с 27 ноября начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики вступили в Дамаск и сообщили о падении правительства Асада, с тех пор его местонахождение неизвестно.

МИД России на этом фоне сообщил, что Асад по итогам переговоров «с рядом участников вооруженного конфликта» на территории Сирии решил оставить занимаемый пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Куда именно уехал Асад, МИД не уточнил.

Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности, сейчас серьезной угрозы их безопасности нет, отметили в министерстве.

* организация признана в России террористической и запрещена