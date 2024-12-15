Оператор и фотограф телеканала Al Jazeera Ахмед Аль-Лух погиб 15 декабря в результате израильского удара по объекту гражданской обороны в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. О гибели журналиста сообщила сама арабская редакция.

По словам другого корреспондента Al Jazeera — Ашрафа Абу Амры, который находится в подвергшемся авианалету палестинском городе Дейр-эль-Балахе, — вместе с фотографом погибли пятеро участников Гражданской обороны.

Информацию о гибели Ахмеда Аль-Луха подтвердило руководство больницы Аль-Ауда. По словам медиков, фотограф Al Jazeera стал жертвой израильского удара по объекту, принадлежащему Службе гражданской обороны, в районе рынка в лагере беженцев Нусейрат.

Палестинские власти призвали международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы прекратить убийства журналистов в секторе Газа. Число погибших там при исполнении служебных обязанностей сотрудников СМИ с октября 2023 года, когда израильские войска начали ответное наступление после набега боевиков ХАМАС, достигло 195 человек.

В самом начале военной кампании Израиля в секторе Газа ЦАХАЛ атаковал съемочную группу Al Jazeera. В январе журналист Хамза ад-Дахдух погиб в результате израильского взрыва к западу от Хан-Юниса. Фотограф «Аль-Джазиры» Самер Абу Дакка был убит в декабре 2023 года там же и при аналогичных обстоятельствах. В феврале корреспондент и фотограф Al Jazeera Исмаил Абу Омар и Ахмед Матар получили ранения при авиаударе к северу от Рафаха.

Накануне, 14 декабря, СМИ сообщили о гибели семи человек в результате израильского удара по школе в Газе. Там укрывались перемещенные палестинцы. Среди жертв, по словам медиков, оказались женщина с маленьким ребенком. Еще 12 человек получили ранения, уточнила городская гражданская служба по чрезвычайным ситуациям. После этого палестинский Минздрав заявил, что с 7 октября 2023 года в результате боевых действий со стороны Израиля в секторе Газа погибли 44 930 палестинцев, более 106 тысяч человек были ранены. Только за последние сутки, 13-14 декабря, число погибших составило 55 человек.