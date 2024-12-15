Прибыли российского бизнеса международного алкогольного холдинга Global Spirits тратились на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических подразделений в их составе, заявил ТАСС руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, в общей сложности из доходов российских предприятий Global Spirits украинская армия получила более 1,3 млрд рублей. Эти средства передавал номинальный владелец холдинга — украинский водочный магнат Евгений Черняк, сообщил Курносенко. Помимо самого бизнесмена по делу проходят два его доверенных лица.

Следствие считает, что Черняк не только переводил деньги на нужды ВСУ, но и занимался непосредственно закупкой необходимых украинской армии вещей, включая экипировку. В частности, по словам Курносенко, в июне 2023 года владелец Global Spirits предположительно приобрел и передал ВСУ «товары, предназначенные для ведения боевых действий».

Евгений Черняк — уроженец Украины, глава наблюдательного совета Global Spirits. С 2018 года он также ведет эфиры на YouTube-канале Big Money. В 2020 году украинская редакция журнала Forbes включила его в топ-30 богатейших бизнесменов страны.

Холдинг Global Spirits владеет предприятиями, выпускающими настойки, бренди, коньяки, вина, вермуты, слабоалкогольные напитки и водку марок «Хортиця», «Мороша» и «Первак», ему принадлежат ликеро-водочный завод «Хортица» и Одесский коньячный завод.

По данным «Коммерсанта» и РБК, в 2011-2022 годах с Global Spirits были «тесно аффилированы» российские ЛВЗ «Родник» и «Русский север», но после начала военной операции на Украине их вывели из-под бренда холдинга, а собственником стал деловой партнер Черняка Андрей Беспалов. Однако в мае 2022 года эксперты высказывали предположения о том, что эти активы по-прежнему контролирует Черняк.

В декабре 2023 года «Ведомости» писали о подготовке передачи российских предприятий Global Spirits под управление Росимущества из-за возбужденного в отношении Черняка уголовного дела и его объявления в розыск. Летом того же года бизнесмен был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

В мае 2024 года районный суд Курска по требованию Генпрокуратуры арестовал бывшие российские активы холдинга — Феодосийский завод коньяков и вин, «Крымский винный дом», ЛВЗ «Русский север» в Вологде и «Родник К» в Мытищах. Через месяц 100-процентные пакеты семи предприятий Global Spirits решением еще одного суда были обращены в доход государства.

В сентябре 2024 года Беспалов был осужден на 8,5 года колонии строгого режима. Его признали виновным в финансировании терроризма и посредничестве в передачи взятки за содействие в уклонении от воинской службы в период боевых действий. По версии следствия, Беспалов помогал гендиректору подмосковной водочной компании «Родник К» Андрею Лазутину организовать уклонение его сына Артема от призыва на срочную службу.