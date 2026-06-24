Нидерландская армия провела крупнейшие за двадцать лет учения «Боец-лев» (Fighter Lion), задействовав около 7 000 военнослужащих на полигонах в районе Берген-Хоне в федеральной земле Нижняя Саксония — примерно в 60 километрах к югу от Гамбурга. Маневры продлятся до начала июля 2026 года, пишет газета Eindhovens Dagblad.

По сценарию учений, вымышленное государство Murinus вторгается с востока на территорию НАТО, форсирует Одер и наступает в направлении Гамбурга. Первой задачу по остановке противника выполнила 13-я легкая бригада из Ойрсхота.

«Все прошло отлично. Мы остановили атакующих», — заявил командир бригады. Затем эстафету приняла 43-я механизированная бригада из Хавелте с бронетехникой. Передача боевого управления между подразделениями в ходе активной фазы отрабатывалась в рамках Fighter Lion впервые.

Главной отличительной чертой нынешних учений стало масштабное применение элементов дроновой войны. Солдаты тренировались в условиях постоянного противодействия беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы. В маневрах впервые приняли участие специалисты по БПЛА из нового подразделения армии Нидерландов Tech Dev, созданного 1 апреля 2026 года и ставшего одним из первых специализированных дроновых подразделений в НАТО. Они имитировали разведывательные и ударные действия беспилотников, воспроизводя угрозы, с которыми украинские военные сталкиваются ежедневно.

Впервые на учениях были задействованы и так называемые антидроновые туннели — укрытые сетями маршруты, разработанные для защиты техники от атак барражирующих боеприпасов. Нидерланды стали одной из первых армий НАТО, перенявших эту практику непосредственно с украинского поля боя. Солдаты также носили при себе портативные антидроновые экраны и рыболовные сети в качестве индивидуальных средств защиты.

Генерал-лейтенант Ян Свилленс, командующий сухопутными войсками Нидерландов, заявил, что армия страны занимает лидирующие позиции в НАТО по применению беспилотников, опираясь непосредственно на уроки военного конфликта России и Украины.

Сценарий с нападением Муринуса на ЕС вымышленный, но, несомненно, основан на угрозах, которые в Евросоюзе видят со стороны России. Переправа через реку Одер, которую силы Муринуса используют для начала своего наступления на запад, отражает реальные опасения НАТО по поводу потенциального использования российскими войсками этой местности в гипотетической войне против альянса, а немецкие полигоны между Бергеном и Мюнстером НАТО считает критически важными для обороны во время конфликта.

Кроме того, нидерландские войска участвуют в учениях в составе 1-й бронетанковой дивизии Германии, что отражает реальные командные отношения, которые имели бы место в случае конфликта с Россией.