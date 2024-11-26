Разведывательное сообщество Европы готовится к возможным угрозам после окончания военного конфликта России и Украины, передает Bloomberg. Среди них агентство называет приток украинских военных и контрабанду оружия.

Глава Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии Михал Коуделка в интервью Bloomberg выступил с утверждением, что его страна остается мишенью для «российской гибридной войны», что включает шпионаж, кибератаки, кампании по дезинформации и подрывную деятельность.

«Разведывательное сообщество по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания ***** [военного конфликта], таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может попасть не в те руки», — сказано в публикации.

О том, что поставляемое на Украину американское оружие будет «расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру», предупреждал ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предполагал, что «смертоносные типы военной техники» могут попасть в руки террористов и радикалов.

Опасения чешской контрразведки

Глава чешской контрразведки в беседе с Bloomberg выразил мнение, что после Украины «следующей целью» России якобы может стать Центральная и Восточная Европа.

«Возможно, следующие 10-15 лет Россия потратит на то, чтобы оправиться от огромных человеческих и экономических потерь и подготовиться к следующей цели, которой станет Центральная и Восточная Европа», — утверждает Коуделка.

Он полагает, что Россия воспримет как победу не только проигрыш Украины, но и ситуацию, при которой Киев «будет вынужден принять невыгодное мирное соглашение».

С аналогичной оценкой планов Москвы в октябре выступил глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль, который заявил, что российские ВС в обозримом будущем смогут напасть на НАТО — самое позднее в 2030 году.

По словам Каля, Кремль рассматривает Германию как противника, а для российского президента Владимира Путина речь идет не только об Украине, но и о «создании нового миропорядка».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал «нелогичными» утверждения о том, что «именно российские вооруженные силы для кого-то представляют опасность». Песков отметил, что Россия «никогда со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО» — «всегда был процесс наоборот».