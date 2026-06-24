Сожительство без регистрации брака — угроза не только для нации, но и для самих граждан: люди, живущие «черт знает как», остаются без семьи, без детей и в итоге без будущего. Так в беседе с RTVI замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов прокомментировал слова замминистра юстиции России Вадима Баланина об опасности сожительства без брака для России.

Ранее Баланин на полях Петербургского международного юридического форума заявил, что в России характер семейных отношений «претерпел значительные изменения». «Мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны», — заявил чиновник.

По словам Баланина, на Западе сейчас наблюдается «эпоха ревизии традиционных ценностей» и «социальных вызовов, способных подорвать основы государственности России». Минюст, добавил он, уже два года отслеживает процесс внесения изменений в Семейный кодекс: ряд вопросов, признал замминистра, «нуждается в дополнительном обсуждении».

Милонов с этой позицией согласился полностью.

«Ну а в чем он не прав? В чем он не прав? Национальная безопасность — если можно широко ее трактовать — это безопасность, в том числе демографическая, национальная, то есть безопасность нации. И, конечно, если люди, вместо того чтобы жить в семье, живут черт знает как, то у них и дети не рождаются. А если рождаются, то получается, они не родившиеся в семье и не воспитываются в семье», — заявил депутат.

По его убеждению, ребенок должен расти в полной семье, где мать и отец — это муж и жена.

«Сожительство — это, извините меня, промискуитет какой-то сплошной и удовлетворение личных интимных потребностей, не более того», — отметил он.

Без института брака, убежден Милонов, нет «сакральности союза»: «Отсюда и результат: и без детей живут, и нация страдает».

Впрочем, по его словам, расплачиваются за такой выбор в первую очередь сами люди.