Украина по состоянию на конец мая получила от стран Запада кредиты на $45,5 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Эту сумму подсчитало РИА Новости на основе данных украинского Минфина.

Начало было положено в 2024 году, когда США при администрации президента Джо Байдена первыми из стран G7 направили Киеву $1 млрд. С тех пор Вашингтон средств по этой схеме не перечислял.

Остальные шесть стран начислили Украине $37,9 млрд в 2025 году и $6,6 млрд — в 2026-м, сообщает агентство.

Всего в 2024 году G7 одобрила предоставление Киеву кредита примерно на $50 млрд за счет доходов от заблокированных российских активов.

По оценкам Центробанка, западными странами заморожено около $300 млрд суверенных активов России. Большая часть этих средств хранится в Европе в бельгийском депозитарии Euroclear.

Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года назвал заморозку российских средств в западных банках грабежом. По его словам, предоставление Украине «репарационного кредита» под залог российских активов создаст нагрузку на бюджеты европейских стран и может обернуться для Европы тяжелыми последствиями.

В мае этого года Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, связанный с причинением вреда «незаконными действиями» депозитария при блокировке активов, а также с обсуждавшимися планами использовать эти средства для передачи третьим лицам.

Сумма иска составила 18,17 трлн рублей (€196 млрд по курсу ЦБ на дату подачи иска — 12 декабря 2025 года). Она сложилась из реального ущерба в €181,5 млрд и упущенной выгоды — потенциального дохода по активам — в €18,6 млрд, пояснял «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом иска.

В Euroclear заявили, что «категорически оспаривают» иск российского ЦБ и считают его «безосновательным». Там также подчеркнули, что бельгийский депозитарий не признает юрисдикцию Арбитражного суда Москвы.

Reuters отмечало, что это судебное решение носит скорее символический характер и, вероятнее всего, не повлечет практических последствий. В статье говорилось, что законодательство ЕС фактически защищает Euroclear от ответственности в данном случае.