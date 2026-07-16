Президент Украины Владимир Зеленский предложил генерал-майору Евгению Хмаре возглавить Минобороны. Он написал в своем телеграм-канале, что внесет его кандидатуру в парламент.

Зеленский сообщил, что провел с Хмарой встречу и поручил ему исполнять обязанности министра обороны Украины. До этого генерал занимал должность и. о. главы Службы безопасности Украины (СБУ).

«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины», — говорится в сообщении.

Евгений Хмара — кадровый офицер СБУ, который в последние годы занимал руководящие должности в спецподразделениях. После начала военного конфликта России и Украины он получил звание генерала, а весной 2023 года был назначен руководителем Центра антитеррора СБУ.

В августе 2025 года Зеленский назначил Хмару начальником ЦСО «А» СБУ. Это подразделение проводит силовые операции на территории России.

Бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский называл Хмару «автором и организатором дроновых атак» по России, включая операцию «Паутина».

Украинские СМИ также упоминали Хмару как одного из руководителей операции на острове Змеиный. Сам он ранее рассказывал о штурме острова бойцами спецназа СБУ, заявляя, что его подразделение понесло потери в результате ударов российской авиации.