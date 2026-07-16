На Украине вспыхнули массовые протесты против отставки министра обороны Михаила Федорова. Официально о его уходе не сообщалось, но сам Федоров подтвердил информацию в соцсетях. Украинские СМИ называют одной из причин его увольнения конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским. Ожидается, что новым главой Минобороны Украины станет министр внутренних дел Игорь Клименко. Подробности ― в материале RTVI.

Что известно об отставке Федорова

По данным источников «Украинской правды» во фракции «Слуга народа», 15 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что не будет выдвигать кандидатуру Михаила Федорова на пост министра обороны в новом правительстве.

Зеленский объяснил, что между Федоровым и Сырским существует системный конфликт, который «никак не удается разрешить», рассказали собеседники издания. По их словам, украинский президент заявил, что «по-хорошему нужно уволить» обоих, но «он сейчас этого сделать не может».

Зеленский указал на «разное видение» конфликта Сырским и Федоровым, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в «Слуге народа». Президент также заявил, что Минобороны при Федорове делало закупки «по собственному усмотрению», а не по запросу Генштаба и военных.

Как утверждает еще один источник издания, Зеленский рассчитывает, что назначение Игоря Клименко новым главой Минобороны, а его соратника Ивана Выговского ― министром внутренних дел поможет «навести порядок» с мобилизацией на Украине.

Михаил Федоров возглавлял Минобороны Украины всего полгода: он был назначен на пост 14 января.

На фоне слухов об отставке министр опубликовал в соцсети большой пост, в котором назвал «большой честью служить украинскому народу» и подвел итоги своей работы.

К числу достижений украинского военного ведомства он отнес резкое увеличение закупок беспилотников, усиление «изоляции» Крыма, начало «непопулярной, но чрезвычайно важной трансформации войск», а также возвращение партнерам «веры в Украину».

Федоров добавил, что не успел завершить трансформацию Минобороны «в соответствии со стандартами НАТО и здравого смысла». По его словам, «нужно было еще решительнее увольнять людей, которые тормозили изменения».

Кроме того, не удалось перевести все закупки на тендеры и «сформировать культуру ответственности за принятые решения», перечислил Федоров.

16 июля он выступил на брифинге и подтвердил, что предлагал Зеленскому заменить Сырского, а также начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова, но получил отказ. Федоров обвинил Сырского в том, что тот «плетет интриги», не готов открыто обсуждать проблемы и «раскалывает страну».

Экс-министр также сообщил, что отклонил предложение стать помощником Зеленского.

Массовые протесты

На фоне предполагаемого ухода министра обороны рапорт об отставке написал замкомандующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.

«Я пришел в Силы обороны, чтобы побеждать, а не имитировать деятельность. Я считаю, что отстранение Михаила Федорова — это большое зло для оборонного потенциала страны», — написал он в соцсети.

В городах Украины начались протесты с требованием оставить Федорова во главе Минобороны. Акции проходят в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Полтаве, Днепре, Запорожье, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге, Луцке, перечисляет издание «Страна».

В столице Украины протестующие собрались на ближайшей к офису президента открытой площади возле Национального академического драмтеатра имени Ивана Франко.

Участники митинга держат картонные плакаты с надписями «Долой совок, верните Федорова», «Я вижу вы ни бе, ни ме в министрах», «Увольнение Федорова выгодно только россиянам», сообщает ТСН.

Протестующие также призвали уволить главкома ВСУ Сырского, обвиняя его в растрате «300 миллиардов», или отправить его в скандальный штурмовой полк «Скеля». Украинские СМИ писали, что там практикуются пытки, а 26 мобилизованных умерли от различных заболеваний.

Протестующие в Киеве считают, что при Федорове на Украине произошли положительные изменения, но ему не дали довести начатое до конца, передает «24 канал».

Один из участников акции, служащий в ВСУ, заявил о необходимости искоренить в украинской армии «советские подходы», без чего Киев «не сможет победить».

«Мы должны измениться, или погибнем. <…> А сегодня предпочтение отдается лояльным, а не профессиональным. Это ненормально, что общество должно раз в год выходить и отстаивать очевидные вещи», — заявил он.

В других городах Украины протестующие вышли на улицы с призывами оставить Федорова на посту, использовать в военных действиях «технологии, а не мясо» и отправить Сырского «на пенсию». В Тернополе одна из участниц митинга обратилась к Зеленскому с вопросом: «Вова, а ты вообще хочешь, чтобы мы победили?»