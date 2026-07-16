Планируемая отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вызвала возмущение среди украинских политиков, военных и граждан. Украинцы начали выходить на акции протеста. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с RTVI выразил мнение, что Федорова лишили поста за то, что он «поломал» коррупционные схемы. Как на отставку главы украинского Минобороны отреагировали в России — читайте в этом материале.

«Федорова отправили в отставку как раз потому, что поломал коррупционные схемы, которые были годами налажены. Кому война, кому мать родна, люди нормально зарабатывали деньги, но он пришел, поломал там коррупционные схемы, пытался что-то с оружием наладить, улучшить поставки. [Президент Украины Владимир Зеленский] пусть дальше продолжает в том же духе, убирает всех людей», — сказал Колесник RTVI.

Федоров ответственен за наращивание цифровизации в ВСУ и применения дронов, а также за отключение терминалов Starlink для ВС РФ, поэтому более вероятно, что его отставка окажется благополучным фактором для России, пишет телеграм-канал «Военный осведомитель».

Военный блогер Алексей Живов также считает, что с отставкой Федорова российской армии «должно стать полегче»:

«В целом, очень хорошо, что Зеленский убрал его от управления армией. <…> Зеленский в качестве причины отставки Федорова назвал провал реформы ТЦК. Видимо Федоров должен был превратить людоловов в продавцов счастья, но что-то пошло не так».

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев написал, что уходящий в отставку министр обороны Украины «оказался сильным и эффективным врагом».

Военкор Юрий Котенок отметил, что Федоров успешно внедрил в ВСУ инновационные формы снабжения и обеспечения войск, заимствованные из коммерческого менеджмента, а заодно «перехватил контроль за миллиардными финансовыми потоками».

«Огромная часть из того, что не разворовали, вопреки согласованным планам была брошена на беспилотие, цифровизацию и искусственный интеллект против намерений генералитета, полагающего, что судьба войны решается общевойсковыми операциями», — написал он.

Негативная реакция украинской общественности на отставку Федорова «означает позитив» для России, считает депутат Мосгордумы и замглавы ВГТРК Андрей Медведев.

«Ведь с некоторыми пунктами, как Старлинк, Крым и прочее, сложно поспорить», — добавил он.

Свою отставку Федоров фактически подтвердил вечером 15 июля. В своих соцсетях он написал, что «было большой честью служить украинскому народу на посту министра обороны».

Утром 16 июля в ряде крупных городов Украины начались митинги против отставки Федорова. По данным издания «Страна», акции протеста проходят в Киеве, Полтаве, Луцке, Днепре, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге, Одессе, Львове и подконтрольном ВСУ Запорожье.

Михаил Федоров занимал пост министра обороны Украины с января 2026 года, до этого он находился в должности вице-премьера — министра цифровой трансформации.