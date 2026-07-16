Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал сообщения об отставке министра обороны Михаила Федорова и последовавшие за этим массовые протесты в стране. Глава государства подтвердил наличие конфликта между Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским, а также заявил, что украинцы имеют право выходить на митинги.

Зеленский высказался о скандале вокруг увольнения Федорова на совместной пресс-конференции с уходящим премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

Президент Украины заявил, что без его участия Минобороны и Генштаб «не садятся» за совместные обсуждения, хотя должны «работать самостоятельно — ежедневно, постоянно» и «решать некоторые вопросы на своем уровне».

«Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя. Я не снимаю ответственности. <…> Если стороны не могут решить вопрос, придется решать мне», — цитирует Зеленского «Украинская правда».

Украинский лидер выразил уверенность, что Федоров останется в его команде, и добавил, что позже обсудит с ним, «как это будет выглядеть». Сам Федоров 16 июля сообщил на брифинге, что отклонил предложение Зеленского стать его советником.

Зеленский подтвердил, что в качестве одной из кандидатур на пост главы Минобороны рассматривается министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, у которого «есть очень сильные стороны».

В частности, по мнению президента, Клименко способен устранить «позорные моменты „бусификации“» (так называют принудительную мобилизацию украинцев путем грубого задержания на улицах сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) — RTVI).

Зеленский добавил, что этим вопросом Минобороны и ВСУ должны заниматься вместе. Он подчеркнул, что еще не внес на рассмотрение в Верховную Раду кандидатуру на пост министра обороны.

Массовые протесты, которые начались на Украине после сообщений об отставке Федорова, Зеленский назвал проявлением свободы и демократии.

«Мы боремся за свободу и демократию. Люди делают то, что хотят. Хотели выйти — и правильно. Я понимаю, слышу и даже отвечаю на некоторые вещи, в которые я не хотел бы вникать так детально, потому что есть секреты от русских», — приводит его слова издание «Страна».

Отставка Федорова и ее причины

Михаил Федоров возглавил Минобороны Украины в январе 2026 года. 15 июля украинские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Зеленский не будет выдвигать его кандидатуру в новом составе правительства, которое было отправлено в отставку из-за ухода с поста премьер-министра Юлии Свириденко.

По данным СМИ, Зеленский на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» объяснил увольнение Федорова его конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским, а также отсутствием координации с Генштабом по вопросу закупок.

Федоров подтвердил как свое увольнение, так и наличие конфликта с Сырским, который, по словам экс-министра, блокировал инициативы Минобороны. Подводя итоги своей работы, Федоров отметил, что ему «нужно было еще решительнее увольнять людей, которые тормозили изменения».

16 июля он рассказал на брифинге, что предлагал Зеленскому сменить не только главнокомандующего ВСУ, но и начальника Генштаба Андрея Гнатова, но президент отказался.

Сырский в своем телеграм-канале поблагодарил Федорова за работу, пожелав ему «и в дальнейшем оставаться в команде Украины». Он также заявил, что благодаря действиям ВСУ в Киеве «могут проводиться брифинги, формироваться видения, приниматься решения».

Отставка Федорова спровоцировала массовые протесты по всей Украине. Люди выходили на улицы с призывами оставить его на посту, но уволить Сырского. Замкомандующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров назвал назвал отстранение Федорова «большим злом для оборонного потенциала» Украины и подал рапорт об отставке.