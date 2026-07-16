Верховная рада Украины проголосовала за назначение генерального директора «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого новым премьер-министром. Его кандидатуру, предложенную президентом Владимиром Зеленским, поддержали 289 депутатов, передает «Страна» в четверг, 16 июля.

В ближайшее время Корецкий должен предложить новый состав правительства. Ожидается, что Рада рассмотрит его сегодня.

Перед началом голосования Корецкий выступил в парламенте. Он заявил, что хочет, чтобы кабинет министров под его руководством стал «правительством обороны, экономического развития и европейской интеграции». В числе приоритетных задач новый глава правительства назвал обеспечение ВСУ, масштабирование ВПК, подготовку к зиме, которая, по его словам, может оказаться сложнее предыдущей, поддержку населения и бизнеса, привлечение и эффективное использование международной помощи, а также вступление Украины в ЕС.

«Я готов к сложным шагам. Главное, чтобы они способствовали улучшению жизни, устойчивости», — сказал Корецкий (цитата по «Интерфакс-Украина»).

По его словам, четкой программы действий правительства у него пока нет. Он заверил, что займется ее разработкой после назначения на пост премьера.

Сергею Корецкому 48 лет. С апреля 2025 года он занимает пост гендиректора «Нафтогаза Украины», до этого возглавлял «Укрнафту» и «Укртатнафту».

Предыдущим украинским премьером была Юлия Свириденко, она занимала этот пост с июля 2025 года. Верховная рада проголосовала за ее отставку, а вместе с тем и всего состава правительства 14 июля. Зеленский говорил, что предложил Свириденко возглавить «новое важное направление в отношениях с ключевым партнером».

О намерении обновить состав правительства украинский президент объявил 12 июля. Зеленский указал, что это связано с изменением «политической стратегии» страны.