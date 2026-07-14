Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и ее правительство. Соответствующее решение было принято на заседании 14 июля, сообщается на сайте парламента страны.

За отставку главы правительства проголосовали 258 народных депутатов, причем голосование шло под сигнал воздушной тревоги.

Отставка премьера автоматически означает прекращение полномочий всего кабинета министров, который проработал менее года. Свириденко возглавила правительство 17 июля 2025 года.

Перед голосованием премьер выступила с речью, в которой объяснила причины своего ухода. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять, что необходимо обновление правительства и усиление определенных направлений его работы, в частности, социальной политики.

«Поддерживать достойную жизнь — это непростая задача. Но я считаю, что вместе с вами мы выстояли и сделали все возможное и, часто, невозможное, для энергетиков, для образования, для транспорта, для жизни», — сказала Свириденко.

Она также сообщила, что отчет о годовой работе правительства уже разослан парламентариям.

До утверждения нового главы правительства и состава кабмина, голосование по которым планируется до конца недели, исполнять обязанности премьер-министра будет первый вице-премьер Денис Шмыгаль, который был предшественником Свириденко на посту председателя правительства и уступил ей место год назад. Все остальные министры переходят в статус временно исполняющих обязанности.

По информации украинских источников, наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы правительства является председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. Народный депутат Ярослав Железняк также подтвердил, что Корецкий — главный претендент, хотя ранее назывались и другие кандидатуры, включая Дениса Шмыгаля, Михаила Федорова и мэра Харькова Игоря Терехова.

В составе нового кабмина ожидаются и другие кадровые изменения: по данным украинских источников, министром обороны вместо Михаила Федорова может быть назначен действующий глава МВД Игорь Клименко.

Одновременно с отставкой обсуждается новое назначение самой Свириденко. В воскресенье Зеленский сообщил, что предложил ей возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером. По данным источников, речь идет о должности посла Украины в США, поскольку занимающая ее Ольга Стефанишина планирует сложить полномочия. Свириденко имеет опыт сотрудничества с американскими партнерами — именно она подписывала сделку по полезным ископаемым с министром финансов США Скоттом Бессентом.

По информации нескольких источников, Свириденко пока не согласилась на предложение стать послом в США, но и не отказывалась.

Юлия Свириденко родилась в 1985 году в Чернигове. Свою карьеру она начала в 2008 году экономистом, затем работала оценщиком и на руководящих должностях в Черниговской областной государственной администрации. С 2019 года занимала должность заместителя министра развития экономики, а с ноября 2021 года — первого вице-премьер-министра и министра экономики. На пост премьер-министра была назначена 17 июля 2025 года.