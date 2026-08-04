Казахстан готовит изменения правил въезда для иностранцев. Им хотят выдавать электронное разрешение, за оформление которого предусмотрена дифференцированная плата. Это следует из проекта постановления, вынесенного на онлайн-обсуждение республиканским МВД.

Проект разработан во исполнение п. 88 указа президента Касым-Жомарта Токаева от 13 октября 2025 года о «внедрении единой цифровой системы учета миграционных потоков как внутри страны, так и из-за рубежа».

«Дифференциация платы за оформление электронного разрешения позволит аккумулировать сервисные средства для бесперебойного технического обслуживания, модернизации цифровой инфраструктуры и защиты персональных данных», — говорится в документе.

Внедрить новые правила власти намерены поэтапно с августа по декабрь нынешнего года. За это время планируется адаптировать логистические возможности и пограничную инфраструктуру ко всем типам пунктов пропуска.

МВД считает, что введение платных электронных разрешений позволит обеспечить прозрачность, оперативность и полноту учета миграционных потоков. Других подробностей в опубликованном документе не приводится.

Проект находится на публичном обсуждении с 31 июля, предложения и замечания к нему перестанут принимать 17 августа.

Между Россией и Казахстаном действует безвизовый режим въезда по внутренним паспортам. Граждане РФ могут находиться на территории республики до 90 дней — 30 дней без регистрации с возможностью продления еще на 60 дней.