Если у президента Украины Владимира Зеленского действительно был план, заключавшийся в давлении на Россию на протяжении 40 дней, то его результатом стали лишь обострение конфликта и новое кровопролитие. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» сенатор Совета Федерации Григорий Карасин.

Он отметил, что план можно интерпретировать по-разному, однако по своей сути идея остается «человеконенавистнической».

Сенатор выразил уверенность в том, что украинскому руководству нечего предъявить в качестве особых стратегических разработок, кроме таких примеров «мародерства», как удар по пляжу в Геленджике.

По словам Карасина, Украина стала «бесплатным военно-политическим полигоном» Запада, который используется как для проверки современных вооружений, так и для политической экспансии и деморализации России. Карасин усомнился в том, что у подобных действий будет какой-либо результат в будущем.

«Поэтому даже если этот план существовал, он абсолютно абсурден и обречен на провал», — заключил сенатор.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также назвала бесплодными попытки Зеленского воздействовать на мирное население России 40-дневной операцией.

По мнению депутата, Зеленский понимает бесперспективность требований каких-либо уступок со стороны Москвы.

«Он же этот план делал для того, чтобы ему денег дали и оружие, и теперь ему придется отчитаться перед западными странами, но предъявить нечего», — подытожила Журова.

Владимир Зеленский 25 июня утвердил операцию «влияния» на Россию сроком 40 дней для «стимулирования к прекращению войны». Атакам украинских дронов подверглись российские НПЗ и склады маркетплейса Wildberries.

Российские войска ответили ударами по украинским АЗС, объектам компании «Новая Почта», а также по черноморским портам, что привело к их блокировке.