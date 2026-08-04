В России с начала года 322 автозаправочных станции закрылись на ремонт или ребрендинг, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом прошлогодних закрытий общее число АЗС, которые выбыли из числа действующих, превысило 500, пишут «Известия» со ссылкой на данные «ОМТ Консалт».

В компании уточнили, что всего в России насчитывается 28,4 тыс. заправок. С начала 2025 года и до настоящего момента доля закрывшихся станций составила 1,89%.

Большинство АЗС, ушедших на ребрендинг или реконструкцию в этом году, относятся к крупным независимым сетям — «Газойл», «Росгаз», «Звезда», Tamic Energy, MMK Petrol. В «ОМТ Консалт» насчитали 105 закрытых точек.

Мелкие сети временно остановили работу 82 станций, средние — 69.

Не обошлись без временного закрытия и заправки вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, таких как «Лукойл», «Татнефть», «Газпромнефть», ННК, «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Газпром». Среди них не работают 67 АЗС, говорится в публикации.

Президент союза «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Марат Муртазин допустил в разговоре с изданием, что рост закрытий может быть связан с ситуацией на топливном рынке — высокими закупочными ценами и неравными возможностями получить бензин.

Так, независимые АЗС не получают поставки приобретенного на бирже сырья, поскольку нефтяные компании в нынешних условиях снабжают в первую очередь собственные станции.

По словам Муртазина, для многих владельцев АЗС период высоких цен слишком затянулся. Возможно, это и заставляет временно закрывать свои точки или продавать бизнес.

«Известия» отмечают, что уход на ребрендинг может быть связан именно с активным выставлением станций на продажу.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин, со своей стороны, отметил, что сами условия на топливном рынке изменились. Оптовые цены растут параллельно с сокращением нормативов биржевых продаж.

На Петербургской товарно-сырьевой бирже правительство ранее снизило норматив с 15 до 10%. Вице-премьер Александр Новак сообщил в конце июля, что власти рассматривают снижение норматива биржевых продаж топлива «на период дефицита» до 2%.

Как пояснил Терешкин, чем ниже норматив, тем больше падает объем торгов — покупателей и продавцов становится меньше и падают шансы купить топливо по справедливой цене. В результате для частных АЗС, которые закупают бензин и дизель у трейдеров, горючее становится все менее доступным.

Исходя из складывающейся ситуации, эксперт предположил, что розничный рынок топлива ждет новая волна слияний и поглощений.