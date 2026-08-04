Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Квант» — единственного российского производителя телевизоров, включенного в реестр радиоэлектроники Минпромторга. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Таким образом суд удовлетворил иск ООО «ДНС ритейл», который был подан в июне 2025 года. В феврале в отношении компании, специализирующейся на сборке отечественных телевизоров Irbis, была введена процедура наблюдения, а в третью очередь реестра требований кредиторов была внесена задолженность в размере 654,6 млн рублей.

В мае суд одобрил ходатайства 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело ООО «Квант». В том же месяце были включены задолженности на 763,4 млн рублей. Среди крупнейших по сумме требований кредиторов оказались структура «Яндекса» ООО «Лаборатория Алисы», долг перед которой насчитывал 230,7 млн рублей, а также «Торговый дом ББК», которому «Квант» оказался должен 154,8 млн рублей.

Совокупная доля российских телевизоров на внутреннем рынке очень мала из-за конкуренции с более дешевой в производстве китайской техникой, отметил учредитель бренда бытовой техники Jacky’s и совладелец бренда Schaub Lorenz Гусейн Иманов. По его словам, в текущих рыночных условиях компаниям из России практически невозможно состязаться с китайскими производителями, и заградительных пошлин недостаточно.

Компания «Квант» занималась производством телеприемников, видеомониторов и видеопроекторов под брендом Irbis на заводах в Зеленограде и Воронеже. Сумма выручки за 2024 год составила 4,9 млрд рублей, а по итогам 2025 года упала почти в сто раз — до 45 млн рублей, пишет «Коммерсантъ». При этом в 2024 году «Квант» принес 3,3 млн рублей чистой прибыли, а в 2025 году убыток компании оценивался в 387 млн рублей.

Общая площадь производственных помещений организации в Воронеже достигает 9 тыс. квадратных метров, в Зеленограде — 4,3 тыс. квадратных метров. Площадь складских помещений составляет 2 тыс. и 1,2 тыс. квадратных метров соответственно. В Воронеже на площадке компании числится 450 сотрудников, в Зеленограде — 220 человек.

В апреле 2025 года «Ъ» узнал, что в Воронеже приостановлена сборка всех моделей телевизоров Irbis, а входящее в ГК «Квант» ООО «Синоквант» отказалось от проекта по производству ЖК-телевизоров стоимостью 1,8 млрд рублей, который планировалось запустить в особой экономической зоне «Центр».

Как утверждает источник издания в компании, руководство рассматривало возможность ее выкупа. Потенциальными покупателями, по данным «Ъ», могли стать NexTouch, «Сбер» и «Яндекс».