США ввели санкции против Сухопутных войск России и еще нескольких подразделений Минобороны, а также двух коммерческих компаний и пяти граждан РФ. Это следует из уведомления, подписанного помощником госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофером Йо.

Там сказано, что меры введены в действие с 24 июля и связаны с американским Законом о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии (INKSNA).

Как поясняется в документе, по этому закону предусмотрены санкции против иностранных организаций и физических лиц, которых Вашингтон считает причастными к передаче Ирану, Сирии и КНДР или приобретении у них товаров, услуг или технологий, связанных с таким оружием.

Также санкции вводятся, если иностранные организации и граждане каким-либо иным образом, по мнению США, вносят «существенный вклад» в разработку ОМУ или крылатых и баллистических ракетных систем, говорится в уведомлении.

Всего в списке попавших под санкции значатся более 20 организаций и физических лиц, в том числе из самих Ирана, Сирии и КНДР, а также из Малайзии и Китая с Тайванем.

Половина этого списка — российские граждане и структуры. Это, в частности, Сухопутные войска России, Главное ракетно-артиллерийское управление и Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны, 1061-й центр материально-технического обеспечения ведомства.

Их дочерние структуры и любые правопреемники также попадают под американские санкции.

Две российские компании в американском черном списке — это «Гедион Альфа» (в документе Gedion Alpha Company LLC) и «Интернэшнл инвест компани» (International Invest Company (IIC)). Обе, согласно открытым источникам, занимаются оптовой торговлей.

Среди россиян в списке числятся Александр Приходько (по данным открытых источников, является гендиректором ООО «Компания „Гедион Альфа“»), Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик и Сергей Цибарев.

Санкции против перечисленных лиц и организаций означают:

— полный запрет правительственным структурам США заключать с ними любые контракты;

— запрет на какую-либо американскую правительственную помощь;

— запрет на продажу им любых изделий оборонной промышленности США, оборонных услуг или услуг по проектированию и строительству;

— запрет выдавать новые лицензии на экспорт товаров для этих получателей.

В уведомлении указано, что санкции будут действовать в течение двух лет. Исключения могут быть сделаны только по личному распоряжению госсекретаря США.

В июле пресс-секретарь России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о подозрениях американской разведки в том, что Москва якобы могла помогать Ирану технологиями и информацией при нанесении ударов по объектам США на Ближнем Востоке, в частности, объектам ЦРУ.

«Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», — заявил представитель Кремля.

В июне, отвечая на вопрос, окажет ли Россия помощь Ирану, Песков ответил, что все зависит от того, что необходимо этой стране. «Мы предложили наши посреднические усилия, конкретно заявили о своей позиции, это тоже очень важно. И очень важно, это такой вид поддержки иранской стороны», — процитировал его РБК.