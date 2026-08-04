Убийство двух россиян в Таиланде не повлияло на спрос на туристическое поездки в эту страну, рассказал в эфире RTVI вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Если смотреть на популярность и спрос по Таиланду, туристические компании не видят отмен бронирований или корректировки спроса. По сравнению с прошлым годом, сейчас туристический поток больше год к году на 7%. А в осеннем-зимнем сезоне он на 30% больше по предварительным бронированиям», — сказал Горин.

Он заверил, что «туристические компании вместе с местными властями будут делать всё, чтобы путешествия были безопасными». «Власти Таиланда всегда уделяют большое внимание безопасности, но, к сожалению, криминальные преступления есть во многих странах мира», — подчеркнул вице-президент РСТ.

Он призвал учитывать вопросы личной безопасности при нетуристических поездках, посещении некоторых экскурсий, а также в случаях аренды и при поиске работы.

26 июля 22-летняя россиянка Диана Назимова и ее 17-летний брат, живущие в тайской провинции Чонбури с матерью и дедушкой, уехали из дома на арендованном мотоцикле и пропали. Полиция в ходе поисков обнаружила части мотоцикла и сорванный номерной знак, закопанные в ямах на старом кладбище.

31 июля были задержаны двое подозреваемых в убийстве — 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин. Кыттхонг признался, что убил россиян и спрятал тела в лесу на юге Паттайи. Преступники заявили, что хотели отобрать мотоцикл у Дианы и ее брата.

1 августа были найдены тела россиян, а также мужчины, женщины и ребенка — членов одной семьи, убитых предположительно в июне 2024 года.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу созвонились с послом России Евгением Томихиным и выразили соболезнования. Об этом сообщил глава МИД и добавил, что премьер лично побывал на месте преступления. Пхуангкеткеу признал, что имиджу Таиланда как одного из крупнейших туристических направлений был нанесен удар и Чанвиракун поручил усилить меры безопасности для отдыхающих.