Удары российской армии по украинским портам, которые использовались ВСУ, могут привести экономику Украины к краху. Такое мнение высказал в разговоре с 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

По его оценке, Киев «неизбежно» потеряет до 80%, а по некоторым позициям до 90% экспортных мощностей. Станкевич назвал это «мощнейшим ударом» по экономике, который трудно чем-то компенсировать.

Эксперт заявил, что Украина «нарвалась на такой радикальный вариант», нанося удары по российским портам. Не ожидать ответа на подобные действия «было каким-то безумием», считает аналитик.

Он усомнился в возможности морского зернового экспорта из Украины до конца года и не исключил, что путь по суше могут заблокировать Венгрия и Польша, где ранее протестовали фермеры из-за поставок украинской сельхозпродукции.

«Украина лишила себя сельскохозяйственного экспорта и лишила себя возможности подвозки комплектов для сборки дронов и прочего оружия и боеприпасов», — заключил Станкевич.

Минобороны России сообщило, что с 18 по 24 июля российские Вооруженные силы нанесли один массированный и 18 групповых ударов, в результате которых были поражены объекты инфраструктуры портов «Одесса», «Черноморск», «Южный», «Измаил» и «Николаев», а также 27 судов, используемых в интересах ВСУ.

По данным военного ведомства, порты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил 23 июля, что после ударов суда перестали заходить в украинские порты. Он подчеркнул, что такое решение приняли судовладельцы, Киев не вводил никаких ограничений.

ТАСС оценил будущие потери Украины из-за остановки судоходства в $2 млрд.