Надо понять, кто конкретно «провалился» в рамках договоренностей, которые были достигнуты на российско-американском саммите в Анкоридже, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после заседания глав МИД стран ШОС в Киргизии 24 июля, передает ТАСС. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о «провале» анкориджских предложений.

По словам Лаврова, в Анкоридже были достигнуты «согласованные результаты», поскольку американцы выдвинули конкретное предложение, и российская сторона приняла его.

«Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверно, понять, кто конкретно провалился, потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом [Дональдом] Трампом. Мы их взяли в работу, и президент [Владимир] Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций: были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства журналистам.

Трамп не раз говорил, что американское предложение «частично компромиссное», и Россия приняла это, отметил Лавров, добавив, что «любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса». В то же время глава Белого дома говорил, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к договоренностям и выполнит их, однако этого не произошло, указал глава МИД.

«Я передал вчера Марко Рубио высказывания президента Трампа на Аляске, в день проведения пресс-конференции. Потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще три дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже, говорил, что мы практически все порешали, может, один вопрос остался, но есть основа…» — напомнил Лавров.

Российская сторона исходила из того, что «если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования», продолжил министр. Он подчеркнул, что «наша совесть чиста».

«Как знаете, слово пацана: «пацан сказал — пацан сделал». Мы сказали — и мы готовы. Ну, с той стороны подход уже модифицирован, судя по цитате Рубио, которую он привел. Но задачи, поставленные президентом Путиным в июне 2024 года, <…> будут выполнены», — сказал Лавров.

Глава МИД также выразил мнение, что «высокомерное и презрительное отторжение американских предложений» происходит из-за того, что Зеленского «накачивают оружием» и поставляют на Украину беспилотники, используя которые Киев «пытается подорвать стабильность РФ, атакуя мирных граждан и гражданские цели». Значительной частью этой поддержки является американская помощь, обратил внимание Лавров.

«И не только в связи с тем, что они продают это оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине, но еще и тем, что американцы предоставляют разведывательные данные, Starlink работает, технологии высокие, которые необходимо уметь применять на поле боя, тоже там неслучайно оказываются. Ну, вот такая ситуация», — подытожил он.

Ссылаясь на слова Путина, Лавров отметил, что для России предпочтительнее политико-дипломатическое урегулирование конфликта, но Москва намерена добиться своих целей «при всяких обстоятельствах».

23 июля Лавров и Рубио провели встречу в Маниле. Переговоры продлились около 35 минут. Главы дипведомств обсудили ситуацию на Украине, обстановку в Персидском заливе и нормализацию условий работы дипломатических миссий.

В ходе встречи Лавров заявил о приверженности российской стороны предложениям, выдвинутым американской стороной в Анкоридже и одобренным Путиным. Кроме того, глава МИД «довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран».

Рубио после встречи с Лавровым заявил, что достигнутые в Анкоридже договоренности «провалились», поскольку украинская сторона не присоединилась к ним. По словам госсекретаря, для урегулирования конфликта нужны «новые идеи и концепции», так как выдвигавшиеся до этого предложения «были неприемлемы» для Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе заявил, что продвижение процесса урегулирования российско-украинского конфликта возможно после приведения в действие «формулы Анкориджа». «Квинтэссенция всего заключается в том, что в Анкоридже и накануне Анкориджа была выработана определенная формула решения территориального вопроса», — говорил он.

Песков также отмечал, что Кремль не считает целесообразным раскрывать содержание «формулы Анкориджа». В то же время он указывал, что позиция Москвы заключается в необходимости вывода ВСУ из Донбасса.