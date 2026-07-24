На фоне атак со стороны Украины владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил RTVI депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно», — считает парламентарий.

По мнению Гурулева, «вопрос стоит не в самом Wildberries», а в «расшатывании социально-политической обстановки в стране, в организации протестных настроений».

Утром 24 июля гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаке ВСУ на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить, пострадавших, предварительно, нет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о трех пострадавших.

В ночь на 18 июля украинские БПЛА ударили по складам маркетплейса в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В среду, 22 июля, атаке беспилотников подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невиномысске Ставропольского края. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали.