Беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, сообщила основательница компании Татьяна Ким. В результате атаки на объекты и предприятия в Краснодарском крае и Ставрополье не менее 15 человек пострадало, погиб сотрудник нефтебазы.

«Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. <…> Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное — нам надо продолжать делать то, что делаем на благо людей», — написала Ким.

Она пообещала оказать помощь всем пострадавшим и рекомендовала партнерам ориентироваться только на официальную информацию на портале продавца.

Это вторая за месяц атака на логистические объекты Wildberries. Ночью 18 июля беспилотники ударили по комплексам компании в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. По данным региональных властей, погибли восемь человек, десятки пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что эти объекты использовались для поставок комплектующих для производства беспилотников и навигационного оборудования. После той атаки депутаты Госдумы от КПРФ направили обращения в ФАС и Роспотребнадзор с просьбой проверить изменения в договоре Wildberries с продавцами.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что регион этой ночью подвергся массированной атаке.

«К сожалению, есть погибший, еще десять человек пострадали. В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. Выражаю самые искренние соболезнования близким», — отметил он.

По его данным, при атаке складского комплекса в Краснодаре пострадали 10 человек. Четверых госпитализировали, еще шестеро получили помощь амбулаторно. Трое находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Пожар на складском комплексе тушили 105 человек и около 40 единиц техники. К работам привлекли вертолет.

Кондратьев добавил, что в Краснодаре обломки беспилотников повредили балкон и окна квартиры, гаражный кооператив, а также крышу и окна пятиэтажного дома. Пострадавших в этих случаях нет. Фрагменты также попали в два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской.

Глава Армавира Андрей Харченко уточнил, что беспилотники атаковали нефтебазу в Северной промзоне — по данным оперативных служб, ее атаковали более 16 дронов, возникший пожар охватил около 800 кв. м. К ликвидации привлекли девять единиц спецтехники и более 40 сотрудников МЧС.

Позднее Харченко сообщил о гибели сотрудника предприятия. «К сожалению, в результате массированной атаки на нефтебазу в Северной промзоне погиб сотрудник предприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семья погибшего не останется без поддержки, администрация города окажет всю необходимую помощь», — пообещал он.

В Невинномысске, по словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, силы ПВО отражали атаку на промзону с 3:31. После падения беспилотников загорелся складской комплекс.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, затем число обратившихся за медицинской помощью выросло до пяти. Всем оказали помощь амбулаторно. Позже одного человека госпитализировали; угрозы его жизни нет. В зоне возгорания ввели режим ЧС локального уровня. К тушению привлекли вертолет МЧС.

После атаки на объекты в Краснодарском и Ставропольском краях СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Минобороны России сообщило, что с 20:00 мск 21 июля до 8:00 мск 22 июля системы ПВО перехватили и уничтожили 242 дрона самолетного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.