Датчанин Вальтер Фриш (Walther Frisch), добровольцем воевавший в войсках СС, оказался биологическим отцом, по меньшей мере, пятнадцати детей, рожденных в 1960-е годы в Дании, Швеции, Финляндии и Германии. Об этом рассказал датский общественный телеканал DR в новом документальном сериале «Тайна датского нацистского донора».

Официант, аукционист и донор спермы

Фриш родился в 1917 году в Виби-Ю (пригородный район в юго-западной части города Орхус) в семье каменщика и с шестнадцати лет работал официантом. В 25 лет, в мае 1942 года, он добровольно вступил в Waffen-SS — вооруженные части нацистской организации СС, печально известной причастностью к пыткам участников Сопротивления, работе гестапо и функционированием концлагерей. Фриш проходил подготовку в школе СС в Зеннхайме на северо-востоке Франции, а позже служил в казармах Waffen-SS в австрийском Граце — там, где были расстреляны более двухсот евреев и подневольных рабочих. Присутствовал ли Фриш непосредственно при этой казни, установить не удалось.

После войны его судили в Копенгагене. На суде он утверждал, что лишь прислуживал немцам и не участвовал в боях. Суд приговорил его к году тюрьмы. Выйдя на свободу, Фриш перебрался в Швецию, женился, устроился старшим официантом, позже работал в аукционном доме — и в течение нескольких лет 1960-х регулярно приходил в стокгольмскую больницу Karolinska University Hospital как донор спермы.

Идеологический проект

Сколько детей родилось благодаря его донорству, точно неизвестно — идентифицировать биологического отца можно только с помощью ДНК-теста, а на такой тест решаются единицы. Уже найденные телеканалом DR пятнадцать доноров-детей подозревают, что реальное число может исчисляться сотнями.

Никто не знает, почему бывший эсэсовец решил стать донором спермы. Но сам факт, что Фриш не отрекся от прошлого — до конца жизни гордился службой в Waffen-SS, сохранял неприязнь к евреям и носил на предплечье татуировку с символикой СС, — заставляет его детей задаваться вопросом об идеологических мотивах. Один из них, швед Матс Рюдберг, вспоминает слова Генриха Гиммлера о том, что каждый офицер Waffen-SS должен был иметь как минимум четверых детей, и спрашивает: не стали ли они результатом этой идеологии.

Подозрения усиливает необычность самого выбора донора: к началу 1960-х Фришу было уже под пятьдесят, а за плечами — тюремный срок за принадлежность к нацистам. Еще более странным совпадением выглядит то, что примерно в это же время в научной группе гормональной лаборатории при Karolinska работал доцент гинекологии Ларс Уве Кассмер — тоже бывший эсэсовец. Был ли он причастен к отбору доноров, установить не удалось: по данным Karolinska University Hospital, в 1960-е врачи могли вести на базе больницы собственные, неофициальные проекты, поэтому архивных записей о донорских программах того времени попросту не сохранилось. В самой больнице Karolinska заявили, что не располагают никакой информацией о Фрише, но назвали «абсолютно неприемлемым» и глубоко неэтичным, если выбор донора действительно был идеологически мотивирован.

Сослуживцы на похоронах

Вальтер Фриш умер в 1992 году, унеся тайну своих мотивов с собой. Но, по словам племянника его жены Мортена Миккельсена, даже похороны прошли не совсем обычно: проститься с покойным пришли четверо пожилых мужчин в военной форме, которые промаршировали к гробу, отдали честь и зачитали текст, критикующий Израиль. Один из них, по воспоминаниям Миккельсена, сказал, что гордится общим делом, которое они «довели до конца», после чего все четверо ушли.