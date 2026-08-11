Статью ученых, подсчитавших избыточную смертность на Западе после пандемии коронавируса, ретрагировали из научного журнала BMJ Public Health. Выводы авторов были признаны дезинформирующими, а работа неоригинальной, говорится в заявлении издательской группы.

Статья, посвященная оценке избыточной смертности после пандемии коронавируса в Западных странах, была опубликована в мае 2024 года нидерландскими учеными.

В ней они проанализировали данные по смертности от всех причин в 47 странах в период с января 2020 по декабрь 2022 в странах Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Авторы применяли разработанный в годы пандемии статистический метод, называемый оценочной моделью Карлинского и Кобака.

Ученые пришли к выводу, что за указанный период совокупная избыточная смертность во всех перечисленных странах, кроме Гренландии, достигла 3098456 случаев.

«Избыточная смертность оставалась высокой в западном мире в течение трех лет подряд, несмотря на меры по сдерживанию COVID-19 и появление вакцин», — говорилось в исследовании.

Эта публикация обратила на себя широкое внимание ученых и СМИ. RTVI также рассказывал об исследовании.

«Пожалуй, впервые авторы этой статьи показали, что убивал не только сам ковид, но и меры, которые принимали против ковида. Но они еще прямо указывают, ясным языком говорят о том, что массовая вакцинация, которой подверглись десятки и сотни миллионов людей, сама по себе приводила и приводит к нежелательным побочным эффектам. И эти же нежелательные побочные эффекты тоже могут быть причиной повышенной смертности», — пояснял тогда RTVI профессор Высшей школы экономики Василий Власов.

Однако вскоре после публикации появились претензии к качеству и оригинальности исследования: издательство BMJ Group выразило озабоченность и обещало провести совместное расследование с Центром детской онкологии принцессы Максимы, где работали трое из четырех авторов статьи. Утверждалось, что они не исследовали причинно-следственную связь между ковидными ограничениями, антиковидными вакцинами и избыточной смертностью.

Расследование Центра привело к выводу, что установленная связь между ковидными мерами и смертностью не отражала научный консенсус, принятый в то время, и расценило выводы ученых как вводящие в заблуждение, избирательные и непропорционально сфокусированные на негативных эффектах вакцинации.

В итоге издательство BMJ Group решило ретрагировать статью, назвав заявленные причины избыточной смертности «дезинформацией», а степень оригинальности работы ограниченной.

«Статья отозвана журналом за дезинформацию при обсуждении возможных причин избыточной смертности и за ограниченный характер оригинальности работы, которая не была достаточно описана авторами», — говорится в сообщении о ретракции.

В нем уточняется, что Центр принцессы Максимы и двое из четырех авторов поддержали решение об отзыве статьи, хотя и не согласились с обвинением в дезинформации.