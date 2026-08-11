США тайно продали на лом два нефтетанкера — Era и Lileo, которые связывают с российским «теневым флотом» и поставками подсанкционной нефти из Венесуэлы. Об этом сообщили британское издание о судоходстве Lloyd’s List и Reuters.

По данным СМИ, в июле оба судна купила дубайская компания по утилизации Global Marketing Systems. Сумма сделки не раскрывается. Танкеры будут направлены в индийский порт Аланг для разборки на местных металлоломных верфях.

Гендиректор Global Marketing Systems Анил Шарма подтвердил Lloyd’s List, что суда были проданы компании американским правительством по решению суда. По его словам, сделка сопровождалась сложностями: «Не в последнюю очередь из-за того, что мы не были до конца уверены, кто был их предыдущим владельцем».

По данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, оба конфискованных танкера ходят под флагом Коморских островов.

Era (ранее был известен как Marinera и Bella 1) длиной 333 м движется в Атлантическом океане у восточного побережья Южной Америки. Местом его назначения указан порт в Намибии, однако отмечено, что судно сейчас вне зоны слежения и в последний раз его координаты были определены больше двух суток назад.

Lileo (прежде назывался Galileo и Veronica) длиной 249 метров стоит на якоре у побережья Венесуэлы и остается доступным для отслеживания в реальном времени.

В январе Береговая охрана и спецназ США захватили танкер Marinera, шедший под российским флагом в водах к югу от Исландии. Перед этим за судном несколько недель велась погоня через Атлантику. Позднее в том же месяце был задержан танкер Galileo.

Обе операции были проведены в ходе кампании США по пресечению экспорта нефти из Венесуэлы. Тогда американские военные захватили не менее семи судов, в основном в Карибском море. Вашингтон утверждал, что блокирует попытки экспорта «подсанкционной и незаконной» венесуэльской нефти «в любой точке мира».

После обращения России президент США Дональд Трамп освободил двух россиян с танкера Marinerа, о чем сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.