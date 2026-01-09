Президент США Дональд Трамп освободил двух россиян с захваченного в ходе операции в Северной Атлантике танкера Marinera. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, глава Белого дома принял это решение после обращения России. Сейчас идет работа по скорейшему возвращению соотечественников на родину, отметила она.

«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США», — подчеркнула дипломат.

До декабря 2025 года танкер числился под названием Bella 1 и эксплуатировался под флагом Гайаны. Позднее судно попыталось подойти к побережью Венесуэлы, несмотря на действующую морскую блокаду, установленную администрацией Трампа.

В конце декабря, при выходе из вод Южной Америки, танкер был остановлен Береговой охраной США. Американские власти не получили от Гайаны быстрого подтверждения актуального статуса регистрации судна, после чего потребовали от капитана направиться в порт Соединенных Штатов. Капитан это требование проигнорировал и взял курс в сторону Атлантики.

Во время перехода через порт Сочи судно оформило временную регистрацию под российским флагом. Затем экипаж разместил на борту изображение российского флага и переименовал танкер в Marinera.

7 января судно было задержано в ходе совместных действий военно-морских сил США и Великобритании под предлогом «нарушения санкционного режима». Информацию о задержании подтвердили в Минтрансе России. По сведениям телеканала РЕН ТВ, на борту находились 28 человек, включая 20 граждан Украины, шесть граждан Грузии и двух россиян.

В Белом доме допустили возможность доставки всего экипажа в США для судебного разбирательства. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что танкер Marinera следовал в международных водах Северной Атлантики под российским флагом и действовал в рамках международного морского права.

В ведомстве назвали действия американских вооруженных сил «незаконной силовой акцией» и призвали Вашингтон «немедленно прекратить незаконные действия» и вернуться к соблюдению базовых норм и принципов международного морского судоходства.

Позднее Трамп сообщил, что судно находилось под защитой российских военных кораблей. По его словам, сопровождающие силы не стали вступать в противодействие с американской стороной и покинули район, что дало возможность провести захват танкера.

В настоящее время, как утверждает Трамп, судно занимается разгрузкой нефти. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о направлении российской подводной лодки и других боевых кораблей для сопровождения танкера. В Москве эту информацию не комментировали.