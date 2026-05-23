С октября 2023 года МВД России приняло более 4,5 тыс. решений о прекращении гражданства РФ. Об этом, как пишет ТАСС, в эфире радиостанции «Милицейская волна» рассказал представитель миграционной службы МВД Роман Верещагин.

Свыше 3 тыс. случаев, по его словам, связаны с уголовными приговорами. Еще более 400 человек лишились гражданства за то, что не встали на воинский учет, а около 300 остались без российского паспорта на основании заключения ФСБ о действиях, создающих угрозу безопасности страны.

«Такая мера может быть применена исключительно к натурализованным лицам. Граждане нашей страны, ставшие таковыми по рождению, под указанное регулирование не подпадают», — подчеркнул Верещагин.

Лишение гражданства — не окончательный приговор: по истечении установленного законом срока можно подать заявление на его повторное получение.

26 октября 2023 года вступил в силу закон «О гражданстве РФ», который ввел институт прекращения гражданства. По ч. 1 ст. 24 этого закона, приобретенное гражданство может быть прекращено за преступления по 64 статьям Уголовного кодекса: распространение фейков о Вооруженных силах, дискредитация армии, диверсии, призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны, дезертирство, уклонение от военной службы, неисполнение обязанностей иноагента, шпионаж, госизмену, разглашение гостайны.

В августе 2025 года вступил в силу закон, дополняющий перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства. Всего в списке оказалось более 80 оснований, по которым может быть аннулирован паспорт у иностранцев, ставших гражданами России.

В него вошли: убийство, совершение развратных действий в отношении ребенка, публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, а также организация незаконной миграции, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством и международной организацией.