Первая леди Франции Брижит Макрон лично проверяла внешность женщин, претендовавших на работу в Елисейском дворце, и отсеивала тех, которые казались ей слишком красивыми. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на книгу журналиста Флориана Тардифа «(Почти) идеальная пара».

В ней говорится, что супруга президента называла представительниц прекрасного пола «хищницами» и опасалась их близости к своему мужу Эмманюэлю Макрону.

По данным Тардифа, 73-летняя Брижит Макрон требовала, чтобы ей приносили фотографии всех соискательниц, которые хотели работать в окружении ее мужа, и якобы обычно говорила: «Покажи их мне!» Если внешность женщины не устраивала первую леди, она заявляла: «Эта не попадет в Елисейский дворец».

В книге утверждается, что Брижит Макрон отсеивала претенденток с привлекательной или яркой внешностью, которая, как ей, очевидно, казалось, способна привлечь внимание ее мужа.

Один из описанных случаев касается молодой практикантки, которая, по словам источника, быстро исчезла из Елисейского дворца: по требованию супруги главы государства сотрудники его аппарата оперативно отреагировали, чтобы «защитить президентскую чету».

Тардиф уточняет, что в результате такого контроля со стороны первой леди ближайшее окружение президента Макрона состоит в основном из мужчин. Жена на протяжении многих лет считается его самым близким доверенным лицом и главным советником.

На самом деле слухи про то, что Брижит Макрон не подпускает к мужу привлекательных женщин, ходят в Париже давно, но президентская чета это категорически отрицает. Официальные представители Елисейского дворца также неизменно преуменьшают значение любых спекуляций на тему ревности первой леди.