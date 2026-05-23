Венгрия обсуждает с Румынией поставки газа на фоне возможного прекращения закупки российского топлива. Об этом сообщает Index со ссылкой на источники.

Как отмечается в статье, венгерская государственная компания MVM несколько лет вела переговоры с румынским консорциумом OMV Petrom и государственной Romgaz, переговоры возобновились примерно 1,5 года назад. Речь идет о поставках румынского газа с черноморского месторождения Neptun Deep.

Будапешт спешит заключить контракт, так как с 1 октября 2027 года, согласно программе REPowerEU (плану Еврокомиссии по отказу от поставок российских газа, нефти и угля — прим. RTVI), страны ЕС будут лишены возможности закупать российские энергоносители. При этом договоренность о цене была достигнута более полугода назад, спор шел в основном об объемах и сроках, пишет Index.

«От российского нам придется отказаться в любом случае, ведь с 1 октября 2027 года из-за пакета REPowerEU принимать российский газ будет уже нельзя. Среди всех новых источников румынский — самый дешевый. И не только самый дешевый, но и самый близкий. Если мы это упустим, то выстрелим себе в ногу», — сказал источник, знакомый с деталями договора MVM.

Венгрия потребляет около 9 млрд кубометров газа в год, примерно половину потребностей закрывает Россия. Заменить эти объемы негде — кроме как у соседей. Румыния, которая сейчас почти полностью обеспечивает себя газом, в 2027 году может начать экспортировать излишки с нового месторождения, отмечает Index.

По данным источников издания, знакомых с деталями договора, на первом этапе венгерская сторона будет получать около 1 млрд кубометров в год — это 20—25% от той доли российского импорта, которую Венгрии предстоит заместить.

Кроме того, стороны смогли договориться и о цене: как рассказал один из собеседников Index, Россия поставляет Венгрии газ по двум разным контрактам с разными ценами, и Бухарест смог предложить конкурентные условия.

«Иными словами, цена румынского газа будет примерно такой же, как по более дорогому из двух российских контрактов, по которому Венгрия сейчас покупает [газ]», — отметил источник.

Собеседник издания рассказал, что все договоренности с венгерской стороны были окончательно согласованы еще в марте, то есть при правительстве Виктора Орбана. «Этот договор, по сути, можно было бы подписать», — заявил источник, добавив, что документация теперь находится у нового министра экономики и энергетики Иштвана Капитаня.

Основная сложность подписания документа лежит в политической плоскости. Дело в том, что в Венгрии правительство еще меняется, а в Румынии действует временный кабмин. Кроме того, согласно румынскому законодательству, государство имеет право преимущественной покупки в стратегических газовых сделках. Однако официальный Бухарест заявил компании OMV, что детали сделки сможет обсудить только после формирования полноценного кабинета, и запросил время до середины июня.

Таким образом, Будапешт оказался в непростой ситуации: если контракт не подписать сейчас и OMV согласится подождать, то потом «окно возможностей» может закрыться и переговоры придется начинать заново.

Для подписания осталось одно: политическое решение в Будапеште, подчеркивает Index. «Сейчас нужна только одна санкция — чтобы мы немедленно подписали. Это был бы самый большой шаг к тому, чтобы мы получили недорогой газ не из России. Если нам не удастся это провести, то отсюда останутся только на порядки более дорогие источники», — резюмировал источник.

Из России энергоресурсы в Венгрию поступают по нефтепроводу «Дружба». В середине мая министр экономики и энергетики, бывший топ-менеджер Shell Иштван Капитань заявил, что правительство Венгрии не намерено разрывать контракты с Россией по закупкам нефти и газа. По его словам, Будапешт планирует «опираться на несколько источников».

Победивший на парламентских выборах Петер Мадьяр говорил, что Будапешт пока не может отказаться от российской нефти. Он также допускал, что ЕС может вернуться к закупкам российского газа после завершения боевых действий на Украине.