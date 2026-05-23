В результате ночной атаки БПЛА на Новороссийск пострадали два человека, произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Пострадали два человека, находившиеся на открытом пространстве. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Загорелись несколько технических и административных зданий. Также фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала», — написал он в своем телеграм-канале.

Кравченко уточнил, что в двух многоквартирных домах Восточного района были выбиты стекла.

По данным оперштаба Кубани, в Анапе обломки БПЛА повредили хозяйственные постройки в хуторе Веселая Гора, пострадавших нет. К утру в Новороссийске и Геленджике отменили сигналы воздушной тревоги и ракетной опасности, движение транспорта возобновлено. Обследование территорий продолжается, власти просят не подходить к обломкам и звонить по номеру 112.

По данным Министерства обороны России, ночью были перехвачены и уничтожены 348 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями. Кроме того, БПЛА были сбиты над Кубанью, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, а также над Азовским и Черным морями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью были сбиты два беспилотника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что БПЛА были уничтожены в Матвеево-Курганском и Тарасовском районах, пострадавших и разрушений нет.

В Калужской области силы ПВО сбили пять беспилотников над Малоярославецким, Боровским и Тарусским округами, написал в Telegram губернатор Владислав Шапша. Он уточнил, что жертв и ущерба инфраструктуре не зафиксировано.

Кроме того, ночью беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий Пермского края. Несколько БПЛА были сбиты на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет», — добавил глава региона.

В Стародубском муниципальном округе в результате атаки БПЛА по движущемуся автомобилю погиб мирный житель, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь.