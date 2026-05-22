Страны Западной Европы готовятся к первому периоду опасной жары: по прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется более чем на +10°С выше климатической нормы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на национальные метеорологические службы Франции, Испании и Великобритании.

Ожидается, что на следующей неделе в Португалии, Испании, Франции и Великобритании столбики термометров превысят отметку +30°С, а в сотнях городов, вероятно, будут побиты майские рекорды.

По данным Météo-France, дневные и даже ночные температуры, скорее всего, достигнут беспрецедентных для этого сезона значений во многих регионах, особенно на юго-западе. Это преждевременное, интенсивное и продолжительное погодное явление практически гарантированно побьет рекорд самой высокой майской температуры во Франции (+30,5°С в 2025 году) и самый высокий среднесуточный показатель по стране (+22,8°С в 2017 году). В Бретани, Нанте, Бресте и других городах аномальная жара может превысить предыдущие рекорды на +3…+4°С.

В Испании, где на этой неделе температура уже достигала +38°С, в северо-западном регионе Галисия погибла двухлетняя девочка, случайно оставленная отцом в машине на несколько часов. Представитель государственного метеорологического агентства Aemet Рубен дель Кампо заявил, что жара продержится большую часть следующей недели и может принести рекордные для мая температуры.

«Настоящая летняя жара — вот фраза, которая лучше всего описывает погоду, которую мы увидим на большей части Испании в ближайшие дни. Температура будет на +5…+10°С выше сезонной нормы, а в северных регионах — на +10°С. Это обычные показатели для июля и августа», — пояснил он.

В Великобритании, где в эти выходные действуют чрезвычайные предупреждения об опасности жары для здоровья, на следующей неделе температура может достичь +33°С, побив действующий с 1944 года майский рекорд +32,8°С.

Причина надвигающейся жары — тепловой купол, образовавшийся из-за горячего воздуха из Марокко, запертого под высоким давлением мощного антициклона. В Météo-France предупредили, что из-за изменений климата Европа, как самый быстро нагревающийся континент в мире, будет сталкиваться с подобными исключительными жаркими явлениями «все чаще, все раньше и с возрастающей интенсивностью».