Президент России Владимир Путин назвал терактом ночной удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа в ЛНР. Об этом он заявил на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» в Кремле.

«Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», — сказал глава государства.

В момент атаки в здании находились 86 подростков от 14 до 18 лет. По последним данным, которые привел Путин, погибли шесть человек, 39 получили ранения, судьба еще 15 остается неизвестной. Ранее Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 205 УК РФ — террористический акт.

Президент подчеркнул, что никаких военных объектов или объектов спецслужб рядом с колледжем нет, а сам удар не был случайным.

«Удар <…> прошел в три волны — 16 БПЛА в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать», — отметил он. По его словам, нет оснований считать, что дроны поразили общежитие из-за того, что были сбиты или отклонились от курса.

Путин призвал военнослужащих ВСУ не выполнять преступные приказы и поручил Минобороны представить предложения по ответным мерам. Власти, по его словам, сделают все необходимое для помощи пострадавшим и семьям погибших.

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН — оно состоится 22 мая в 22:00 мск.