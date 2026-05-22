Полиция графства Темза-Вэлли обратилась к свидетелям с просьбой предоставить любую информацию о сексуальных домогательствах, коррупции, мошенничестве или разглашении конфиденциальных данных с участием брата короля Великобритании — принца (теперь уже бывшего) Эндрю, сообщает The Guardian.

Правоохранители опасаются, что свидетели могут ошибочно полагать, будто следствие интересует лишь один узкий аспект дела — передача секретных сведений Джеффри Эпштейну.

66-летний Маунтбеттен-Виндзор (он же бывший принц Эндрю) был арестован и допрошен в феврале и получил предупреждение о возможном уголовном преследовании по подозрению в злоупотреблении служебным положением в период работы торговым представителем Великобритании.

На основании документов, обнародованных Министерством юстиции США, ему вменили передачу конфиденциальной информации Эпштейну. Бывший принц отрицает все обвинения.

Помощник главного констебля Оливер Райт заявил, что полиция уже обработала значительный объем информации от различных свидетелей. По его словам, злоупотребление служебным положением охватывает широкий спектр правонарушений, включая сексуальные домогательства, умышленное пренебрежение обязанностями, извращение правосудия, нечестное или мошенническое поведение.

«Мы призываем всех, кто располагает информацией, связаться с нами», — подчеркнул он.

Среди прочего, полиция проверяет заявление женщины, утверждающей, что в 2010 году ее привезли в резиденцию в Виндзоре в сексуальных целях. Расследование пока не переросло в полноценное уголовное дело. Женщина проживает в США, и детективы связались с ней через адвоката. Райт заверил, что заявление будет воспринято серьезно, а с жертвой будут обращаться с заботой и уважением к ее частной жизни и праву на анонимность.

Следователи уже получили или ожидают получить информацию от королевского двора и правительственных ведомств, включая документы о назначении бывшего принца торговым представителем и о том, какие этические нормы и правила поведения предполагались в этой роли. Полиция Темза-Вэлли также намерена запросить данные у Скотланд-Ярда, который дважды рассматривал жалобы на брата короля и отказывался начинать расследование. Расследование ведут детективы, имеющие опыт работы с сексуальными преступлениями.

По оценкам полиции, расследование будет долгим, и даже при наличии достаточных улик судебный процесс вряд ли начнется раньше 2027 года. Полиция также считает чрезвычайно важным получение оригинальных документов по делу Эпштейна, однако американские власти отказались их передавать, предложив британским коллегам направить официальный международный запрос, что может занять месяцы.

Помимо расследования в отношении Маунтбеттена-Виндзора, Скотланд-Ярд ведет дело против Питера Мэндельсона по подозрению в злоупотреблении служебным положением, а полиция графства Суррей на этой неделе объявила о проверке заявлений о сексуальном насилии над детьми, также всплывших в «досье Эпштейна». После ареста бывшего принца полиция провела недолгий обыск в его поместье в Норфолке и недельный обыск на территории Виндзорского замка, где он жил десятилетиями. Изъятые материалы до сих пор изучаются.