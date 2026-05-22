Глобальная распространенность психических заболеваний достигла беспрецедентного уровня: в 2023 году в мире было зафиксировано 1,17 млрд случаев психических расстройств — на 95,5% больше, чем в 1990 году. К такому выводу пришли авторы масштабного исследования «Глобальное бремя болезней» (GBD), итоги которого опубликованы в журнале The Lancet.

Ученые проанализировали данные по 12 психическим расстройствам, включая тревожные расстройства, большое депрессивное расстройство, биполярное расстройство, шизофрению, расстройства аутистического спектра, СДВГ, нервную анорексию и булимию, в 204 странах и территориях за период с 1990 по 2023 годы.

Особенно тревожным оказался рост показателей по отдельным диагнозам. Заметное увеличение уровня распространенности зафиксировано для тревожных расстройств, большого депрессивного расстройства, дистимии, нервной анорексии, нервной булимии, шизофрении и расстройства поведения.

Психические заболевания поднялись с 12-го на 5-е место среди всех причин глобального бремени болезней, измеряемого в DALY (годах жизни, скорректированных на инвалидность). По оценкам исследователей, к 2023 году из-за инвалидности, связанной с психическими расстройствами, население всего мира потеряло в совокупности 171 млн лет здоровой жизни.

При этом психические расстройства вышли на первое место среди причин, ведущих к инвалидности (YLD): с ними связаны 17,3% всех случаев потери здоровья по этой причине.

Исследование выявило четкие гендерные и возрастные закономерности. Показатели бремени психических расстройств оказались выше среди женщин (2239,6 на 100 тысяч) по сравнению с мужчинами (1900,2 на 100 тысяч). Наиболее уязвимой возрастной группой оказались подростки от 15 до 19 лет: среди них пиковое значение показателя DALY достигло 2617,3 на 100 тысяч человек.

Географическая картина оказалась крайне неравномерной. Самый низкий уровень бремени психических расстройств зафиксирован во Вьетнаме (1302,4 DALY на 100 тысяч населения), самый высокий — в Нидерландах (3555,8 на 100 тысяч).

При анализе по уровню социально-экономического развития показатели варьировались от 1853 DALY на 100 тысяч для стран со средним уровнем дохода до 2184 для стран с высоким уровнем дохода.

Тревожные расстройства стали лидерами по вкладу в глобальное бремя психических заболеваний, заняв 11-е место среди всех 304 изученных заболеваний и травм. Так называемое большое депрессивное расстройство (клиническая депрессия) расположилось на 15-м месте, шизофрения — на 41-м.

Авторы исследования подчеркивают, что рост психической заболеваемости зафиксирован во всех без исключения регионах мира, независимо от доступности ресурсов здравоохранения.

«Реагирование на потребности населения всего мира — особенно наиболее уязвимых групп населения — в области психического здоровья является обязанностью, а не выбором», — резюмируют авторы работы.

Они призвали к созданию более эффективных систем надзора, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, и к разработке скоординированных стратегий раннего лечения и профилактики психболезней с учетом гендерных и возрастных различий.