Москва показала один из лучших показателей продолжительности жизни среди мегаполисов Европы. Об этом сообщил агентству «Москва» политолог Глеб Кузнецов.

При этом российская столица оказалась единственным крупным городом на континенте, который не только восстановился после пандемии COVID-19, а вышел на исторический максимум, подчеркнул он.

«Плюс 6,4 года за три года — темп восстановления и роста, которого нет ни у одного западного мегаполиса. Лондон и Нью-Йорк за тот же период либо стояли на месте, либо проседали. Сан-Паулу только вернулся к показателям 2019 года. Москва ушла вверх», — констатировал эксперт.

По его словам, по показателю долголетия Москва сейчас находится в одной группе с Пекином и Шанхаем, которые лидируют по этому показателю среди мегаполисов стран БРИКС. Непосредственно выше в рейтинге находится группа западных мегаполисов.

При этом у Москвы показатель продолжительности жизни растет, а у конкурентов либо изменений не происходит, либо наблюдается спад, отметил политолог.

Конкретный показатель недавно назвал столичный мэр Сергей Собянин.

«В Москве сегодня самая большая продолжительность жизни — 80 лет — это тот результат, которого мы достигли», — заявил он.

Он сказал, что такому результату «удивляются», потому что в мегаполисе «напряженная жизнь с точки зрения транспорта, экологии, стрессов и так далее». Однако добиться такой позитивной динамики помогают, среди прочего, здравоохранение, окружающая среда и вовлечение пожилых людей в активную общественную и культурную жизнь, перечислил мэр.