Минпромторг усомнился в российском происхождении новых процессоров «Иртыш», производимых компанией «Трамплин электроникс», и посчитал их потенциальной угрозой нацбезопасности. Они могли быть созданы на базе готовых схематических решений китайского разработчика процессоров Loongson и поэтому почти или полностью им идентичны, указали в ведомстве.

Свои подозрения Минпромторг изложил в письме, направленном в Торгово-промышленную палату 9 апреля. В документе, с которым ознакомился CNews, говорится, что в 2025 году «Трамплин электроникс» приобрела право использовать при проектировании и производстве собственных процессоров в России архитектуру LoongArch, принадлежащую китайской Loongson.

В результате, как отмечается в письме, процессоры «Иртыш C632» почти «идентичны показателям процессора Loongson LS3C6000/D», а «Иртыш C616» является «полностью идентичным процессору Loongson LS3C6000/S».

Чипы, созданные в России на базе готовых иностранных схем, недопустимо включать в реестр российской промышленной продукции, напомнило ведомство. Оно указало, что использование оборудования на базе таких процессоров на объектах критической инфраструктуры «потенциально создает угрозу национальной безопасности» России.

В связи с этим Минпромторг потребовал, чтобы при поступлении заявок на включение в этот реестр процессоров «Иртыш» к выездным проверкам обязательно были привлечены отраслевые специалисты «Всероссийского научно-исследовательского института радиоэлектроники» (ФГБУ «ВНИИР»).

CNews отметил, со своей стороны, что речь пока идет только о подозрениях, и утверждать об идентичности процессоров «Иртыш» и Loongson «пока преждевременно».

В самой «Трамплин электроникс» объясняют, что упомянутые в письме процессоры «Иртыш C632» и «Иртыш C616» являются российской разработкой на основе блоков архитектуры LA664 (LoongArch), которые были официально лицензированы.

«Утверждения о “полной идентичности” нашим процессорам китайских аналогов являются голословными и не учитывают объем собственной проектной и конструкторской работы, выполненной в России, включая интеграцию, адаптацию, производство и испытания», — говорится в комментарии компании.

Там расценили происходящее как «попытки заранее сформировать позицию и мнение экспертов».

Тем не менее «Трамплин электроникс» не сомневается в объективности и компетентности участников будущих выездных проверок Торгово-промышленной палаты и готова к любым процедурам и демонстрации всех документов и лицензий, заключили разработчики.