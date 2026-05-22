Иранский миллиардер создал секретную платежную сеть для финансирования Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом со ссылкой на данные внутренних отчетов криптовалютной биржи Binance пишет The Wall Street Journal.

Бизнесмен Бабак Занджани совершил транзакции на 850 млн долларов за последние два года с помощью криптовалютной биржи Binance. Об этом стало известно благодаря утечке внутренних отчетов биржи. Операции продолжались как минимум до декабря 2025 года.

Преимущественно все сделки совершались через один аккаунт Занджани, однако в цепочке также участвовали профили его сестры, партнерши и директора одной из его компаний. Внутреннее расследование Binance обнаружило, что во все эти аккаунты заходили с одних устройств, и определили операции как свидетельство обхода американских санкций против Ирана.

Ранее не сообщалось о том, что Бабак Занджани мог использовать Binance для поддержания режима аятолл в Иране. При этом основной счет получал многочисленные предупреждения о подозрительной активности, но продолжал функционировать как минимум 15 месяцев вплоть до января 2026 года.

В самой Binance отрицают тот факт, что биржа использовалась как инструмент для финансирования КСИР. Представители организации утверждают, что не допускали транзакций с лицами, находившимися под санкциями.

«Binance придерживается политики нулевой терпимости к незаконной деятельности на своей платформе, и с 2024 года кардинально преобразовала и выстроила лучшую в своем роде комплаенс-программу, снизив взаимодействие с подсанкционными структурами и зонами высокого риска практически до нуля», — заявил представитель компании.

Тем не менее иностранные правоохранительные органы пришли к выводу, что порядка 425 млн долларов могли поступить в пользу иранских властей через биржу. Собственные расследования Binance также пришли к выводу, что счета могли быть сетью для отмывания денег в интересах режима аятолл, — это зафиксировано в комплаенс-отчетах.

В ранее опубликованных документах не фигурировали данные как минимум о нескольких транзакциях. В прошлом году Центральный банк Ирана перевел через Binance как минимум 107 млн долларов, следует из отчетов. Были ли эти средства в результате выведены с биржи, не уточняется. Еще 260 млн долларов были замечены в транзакциях между счетами Binance и подсанкционных иранских лиц и организаций в 2024-2025 году. Еще годом ранее как минимум 218 млн долларов поступило в адрес иранских властей через неустановленный цифровой кошелек.

Основатель Binance Чанпэн Чжао был осужден за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и отбыл четыре месяца в тюрьме. После этого Дональд Трамп помиловал его. Binance уволил нескольких сотрудников, которые обращали внимание на подозрительные счета, через которые в 2024-2025 году могло пройти около 1,2 млрд долларов. В итоге криптобиржа подала в суд на The Wall Street Journal за сообщения об этих операциях. В издании поручились за достоверность своих материалов.