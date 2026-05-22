В соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что почти 100 тысяч россиян, получивших предостережения от Росреестра, могут лишиться своих земельных участков. Ведомство опровергло эту информацию: предостережение не имеет ничего общего с изъятием земли, заверила его пресс-служба в своем телеграм-канале.

За 2025 год Росреестр действительно объявил 91 032 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Как объясняют эксперты ведомства, предостережение — это профилактическая мера. Оно не означает, что человек уже нарушил закон, и тем более не является основанием для изъятия земли.

Предостережение выносят, если у контрольного органа появляются сведения о признаках возможного нарушения в будущем. Например, инспектор заметил, что участок не используется, и направляет владельцу предупреждение: если ничего не изменится, это может стать нарушением. Владельцу предлагают принять меры, чтобы соблюсти требования закона. Никаких санкций на этом этапе не применяется.

Если владелец проигнорировал предупреждение и действительно нарушил закон, после проверки ему выдают предписание об устранении нарушения — официальный документ со сроком исполнения. По истечении этого срока проводится повторная проверка.

Только если нарушение не исправлено, информацию передают в уполномоченные органы, а вот они уже могут обратиться в суд с требованием об изъятии участка. Путь к изъятию долгий и многоступенчатый, а предостережение — лишь первый шаг, не влекущий никаких последствий, пояснили в ведомстве.

За 2025 год Росреестр выдал 7 570 предписаний об устранении нарушений. Реально же проблемных ситуаций оказалось в 12 раз меньше, чем предостережений. Всего по итогам года было устранено 17 118 нарушений — многие владельцы сделали это добровольно, не дожидаясь мер воздействия.

Специалисты Росреестра напомнили о законе № 307-ФЗ, который вступил в силу в марте 2025 года, впервые определил понятие «освоение земельного участка» и установил трехлетний срок, в течение которого собственник вправе проводить необходимые работы. Также разработан перечень признаков, по которым участок могут посчитать неиспользуемым.

Контрольные мероприятия в отношении участков, которым требуется освоение, начнутся только в марте 2028 года. Таким образом, у владельцев есть почти три года, чтобы привести землю в соответствие с требованиями закона.