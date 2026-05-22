В результате ночной атаки дронов на Старобельск в ЛНР были повреждены учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара в зданиях находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет, пострадали 35 человек. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пасечник в своем канале в MAX.

Он отметил, что спасатели занимаются разбором завалов, двоих детей уже подняли на поверхность и передали медикам. «Под завалами еще находятся дети, поиски продолжаются», — уточнил Пасечник.

Помимо колледжа, в Старобельске повреждены административные здания, магазины и частные дома, в одном из них ранен мужчина. На месте работают экстренные службы, в том числе психологи. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия удара. В МЧС уточнили, что из-под завалов спасены три человека.

UPD: позднее в МЧС рассказали, что один человек погиб в Старобельске в результате удара ВСУ по общежитию с детьми и педагогами, его извлекли из-под завалов.

По данным Минобороны России, за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Кроме того, дроны были сбиты над Московским регионом и Санкт-Петербургом.

В Белгородской области БПЛА атаковал автомобиль в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. Мужчина с проникающим ранением грудной клетки и множественными осколочными ранениями лица, рук и ног госпитализирован в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Машина получила повреждения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении в общей сложности шести беспилотников. К месту их падения выезжали специалисты экстренных служб.

В Ленинградской области за ночь сбиты три беспилотника. Губернатор Александр Дрозденко объявлял об опасности атаки БПЛА в 2:34, отбой последовал в 3:03. Жертв и разрушений не зафиксировано.

В Ярославской области губернатор Михаил Евраев сообщал о введении ограничений на выезд из Ярославля в сторону Москвы — от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что атака ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске напоминает расправу нацистов над школьниками в Керчи во время Великой Отечественной войны. Она добавила, что сейчас те, кто «регулярно слушал фейки» о якобы «украденных Россией детях», сейчас демонстрируют «живодерское молчание».