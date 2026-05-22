Госдепартамент США одобрил продажу Украине ракетного комплекса Hawk и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью в 108,1 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

Правительство Украины запросило закупку оборудования для ракетной системы Hawk, следует из релиза.

В частности, Киеву нужны сборные мачтовые прицепы, запчасти и расходные материалы и комплектующие, услуги по ремонту и возврату, а также капремонт и техобслуживание, инженерно-техническая и лингвистическая поддержка со стороны правительства США и подрядчиков и другие «связанные элементы логистической и программной поддержки зенитно-ракетных комплексов FrankenSAM HAWK».

В Госдепартаменте уверены, что такая продажа Украине «будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов» за счет повышения безопасности страны-партнера. В релизе Украину также называют силой, которая «обеспечивает политическую и экономическую стабильность в Европе».

Главным подрядчиком в планируемой сделке станет американская компания Sierra Nevada Corporation. В Госдепе отметили, что продажа не будет иметь негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США, а также не изменит военный баланс в регионе.

Зенитные ракетные комплексы Hawk в зависимости от модификации могут поражать цели на удалении до 40 км. Ракеты оснащены полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. На Украине комплексы используются для выстраивания эшелонированной противовоздушной обороны.