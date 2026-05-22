Число выявленных случаев заболевания сифилисом и гонореей в Европе с 2015 года выросло в два-четыре раза, сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Как следует из данных организации, заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, находится в регионе на рекордном уровне.

«Новые данные ECDC показывают, что заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, в 2024 году достигла рекордного уровня вследствие резкого роста случаев заболевания сифилисом и гонореей и растущего дефицита мер профилактики и выявления болезней», — говорится в сообщении.

В докладе приводятся данные по состоянию на 2024 год. Тогда, по подсчетам ECDC, в Европе было зафиксировано 106 тыс. случаев заболевания гонореей, что на 303% превышает показатель девятилетней давности. Число инфицированных сифилисом в 2024 году составило 45 тыс., что вдвое больше, чем в 2015-м. Наиболее распространенной болезнью, согласно статистике, является хламидиоз (213 тыс. случаев).

Глава профильного отделения ECDC Бруно Чианчио отметил, что «наиболее удручающим» стал двукратный рост случаев врожденного сифилиса, когда болезнь передается непосредственно от родителя к новорожденному, в период с 2023 по 2024 год. Он пояснил, что это может потенциально вести к осложнениям на всю жизнь.

В ECDC указали на необходимость проводить кампании, направленные на предотвращение дальнейшего распространения ИППП, особенно среди женщин репродуктивного возраста.

Статистика ведомства охватывает 29 стран ЕС и Европейской экономической зоны.