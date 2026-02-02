В России увеличились показатели заболеваемости расстройствами непсихотического характера — депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. В 2024 году таких заболеваний зарегистрировано на 21,5% больше, чем в 2020-м.

Если в 2020 году число новых случаев подобных заболеваний составило 281 тыс. (190,2 на 100 тысяч населения), то через четыре года их доля выросла до 341,4 тыс. (233,6 на 100 тысяч).

При этом показатели по шизофрении и психозам остаются относительно стабильными и даже уменьшились на душу населения: в 2015 году регистрировалось 61,3 случая на 100 тысяч населения, в 2024-м — 58,2.

Данных по депрессиям и тревожным расстройствам за 2025 год пока нет, однако о динамике можно косвенно судить по продажам рецептурных антидепрессантов, отмечает «Ъ». Так, по данным RNC Pharma, в минувшем году россияне купили 23,6 млн упаковок таких препаратов на общую сумму 20 млрд рублей.

За неполный январь (с 1 по 18 число) текущего года ― уже более миллиона упаковок, что на 18% больше, чем за тот же период прошлого года. В 2022 году было продано 13,8 млн упаковок антидепрессантов, в 2023-м — 15,8 млн, в 2024-м — 19 млн.

Увеличение числа психических расстройств наблюдается во всем мире, но в России их рост так велик, что «вызывает серьезную тревогу», заявил изданию доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов.

Главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт в свою очередь считает неправильным говорить о психическом неблагополучии россиян на основании статистики. По ее словам, цифры объясняются тем, что помощь специалистов в этой области стала более доступной и менее стигматизированной.

Ранее депрессии и расстройства «повсеместно скрывались, заглушались алкоголем или просто переносились “на ногах”», согласен врач-психиатр Степан Фимкин. Сейчас же люди, особенно молодые, готовы признать проблему и обратиться за помощью к специалисту.

Эксперт отметил, что триггером, запускающим сначала тревогу и нарушения сна, а затем и более серьезные расстройства, становится «фундаментальный страх перед неизвестностью, неясным будущим». При этом статистика по шизофрении и психозам, по словам Фимкина, неизменна в популяции и составляет около 1% на протяжении поколений.