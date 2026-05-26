Только 17% компаний из Европы или с европейским капиталом, которые работают в России, ожидают развития российской экономики в ближайшие пару лет. Это показало исследование, проведенное Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), с которым ознакомился РБК. В прошлом году показатель был существенно выше — 50%.

Напротив, спад экономики РФ в краткосрочный период прогнозируют 39% участников опроса. В этом отношении пессимизм даже глубже, чем в 2022 году, когда об этом говорили 22% респондентов.

Ухудшились и среднесрочные перспективы. Если в 2025 году 65% ожидали роста российской экономики в ближайшие 3-5 лет, то теперь только 49%. Еще 13% больше настроены на ее снижение, хотя годом ранее таких было 7%.

Прогнозы на долгий срок пока остаются в целом оптимистичными: рост экономики в перспективе 6-10 лет предсказывают 79% участников исследования. В прошлом году так говорили 82%.

Индекс делового климата перешел из положительной зоны в нейтральную: он составил 111 баллов из 200. Наивысшей точки он достигал в 2012 году — 159 баллов, а в 2022-м рухнул до 80 баллов.

Несмотря на усилившийся пессимизм европейских компаний по поводу ближайшей экономической ситуации в России, они по-прежнему прогнозируют увеличение оборота (57%) и прибыли (40%) в течение 3 лет.

Вместе с тем выросла доля компаний, бизнес которых существенно пострадал из-за санкций год к году. Если в 2025-м таких было 46%, то теперь на это жалуются 55%. В целом же санкции так или иначе нанесли ущерб 86% опрошенных.

АЕБ объединяет более 330 компаний из стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и других государств, которые ведут бизнес в России. Исследования такого рода АЕБ проводит с 2011 года. В нынешнем опросе участвовали представители компаний из России (20%), Германии (18%), Франции (10%), США (9%), Италии (8%), Нидерландов (6%), Швейцарии (4%), Великобритании и Японии (по 3%) и других стран. Как отмечает РБК, многие российские компании, которые входят в АЕБ, имеют долю европейского капитала, учреждены гражданами европейских государств или имеют европейские корни.

В апреле президент России Владимир Путин констатировал на совещании по экономическим вопросам, что, согласно статистике, «уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается». Позже министр экономического развития Максим Решетников доложил главе государства, что говорить о восстановлении темпов роста экономики пока преждевременно, но ситуация стабилизируется.

В середине мая Путин на очередном экономическом совещании заявил, что «меры и решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать сдержанно, но определенный результат положительный».