В Кремле прошло совещание по экономическим вопросам с участием президента России Владимира Путина. В приветственном слове глава государства заявил, что, согласно статистике, «уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается». О чем еще сказал президент — в материале RTVI.

Путин заявил, что считает нужным постоянно нацеливать работу властей на «подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время».

«Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь—февраль ВВП сократился на 1,8 процента. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление как строительство», — привел данные президент.

Среди причин снижения ВВП России в начале года называются календарные и погодные факторы, указал Путин, сославшись на специалистов. Он пояснил, что в январе было на два рабочих дня меньше, чем в прошлом году, в феврале — на один рабочий день меньше.

«Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», — отметил президент.

Перед выступлениями докладчиков Путин обратил внимание, что «траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий». Речь идет не только о прогнозах экспертов и аналитиков, но и показателях, которые закладывали в правительстве и Банке России, уточнил российский лидер.

В этой связи президент заявил, что рассчитывает услышать на совещании подробные доклады о текущей ситуации в экономике. Кроме того, он отметил, что ждет от участников встречи предложений по поводу дополнительных мер, направленных на возобновление роста отечественной экономики, поддержку деловых инициатив, а также улучшение структуры занятости «в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость».

Как отметил Путин, совещание будет посвящено в том числе обсуждению Плана структурных изменений в российской экономике, за выполнение которого отвечает правительство.

«Обсудим, как реализуется этот план, что в нем, может быть, нужно уточнить, добавить, дополнить или усилить исходя из реальной картины, складывающейся на данный момент времени», — сказал президент.

Отдельное внимание на совещании будет уделено ситуации в сфере государственных финансов и соответствующих мер, подготовленных кабмином. В этой части речь идет о необходимости «выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках», уточнил Путин.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев, председатель ПСБ Петр Фрадков и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

На предыдущем совещании по экономическим вопросам, которое состоялось в конце марта, Путин говорил, что отрицательная динамика в экономике не стала неожиданностью, но требует принятия мер для возвращения экономики на траекторию устойчивого роста.

Согласно прогнозу правительства, рост российской экономики в 2026 году должен ускориться до 1,3% против 1% в прошлом году. Согласно подсчетам Минэкономразвития, ВВП России в феврале снизился на 1,5%. В то же время Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики на ближайшие два года в связи с ростом цен на сырьевые товары.

В декабре 2025 года Путин называл снижение темпов роста отечественной экономики «сознательным шагом» властей в борьбе с инфляцией и «платой за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей».