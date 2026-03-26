Центробанк «задрал» ключевую ставку до «беспредельных размеров» и «заморозил» российскую экономику, заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции, замруководителя думской фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. Так он прокомментировал отчет главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. По словам Гартунга, регулятор на протяжении последних полутора лет «убивает весь экономический рост».
26 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с отчетом о работе регулятора за 2025 года. В ходе выступления она, в частности, заявила, что главным фактором, который мешает развитию экономики, является не высокая ключевая ставка, а низкая производительность труда.
Набиуллина также выразила мнение, что «нельзя развиваться за счет карманов граждан».
«Попытки сказать, что „давайте мы широким жестом раздадим дешевые деньги“ — это неминуемо приведет к росту инфляции. Мы это проходили в 2024 году, когда она быстро ускорялась. На эти грабли нельзя опять наступать, нельзя развиваться за счет карманов граждан», — сказала она.
«Кому война, кому мать родна»
Гартунг заявил RTVI, что фракция «Справедливая Россия» не поддержит отчет Набиуллиной.
«Банковский сектор показывает рекордные прибыли на протяжении последних нескольких лет, в то время как страна погружается в экономический кризис. Кому война, кому мать родна», — посетовал он.
По словам Гартунга, ЦБ «задрал ключевую ставку до беспредельных размеров» и на протяжении полутора лет фактически «убивает весь экономический рост». Замораживая российскую экономику и повышая ключевую ставку, регулятор считает, что он таким образом борется с инфляцией, указал парламентарий.
«Мы сейчас как раз получаем ту рецессию, которую добивался Центральный банк. Он охлаждал, охлаждал и заморозил российскую экономику», — сказал он.
Заявленную Центробанком цель добиться снижения инфляции до 4% Гартунг назвал «очень хорошей», но отметил, что достичь этого нереально в условиях монополизированной экономики, когда рост цен на товары и услуги естественных монополий составляет от 10% до 20% в год. Собеседник RTVI выразил мнение, что 4%-й инфляции можно добиться только при одном условии: если цены на товары и услуги всех остальных отраслей экономики будут падать.
«Простая арифметика показывает: у нас 70% российской экономики находится под контролем государства, фактически контролируется государством. И в то время, когда Центральный банк поднимает ключевую ставку, естественно, монополизированные отрасли, монополисты имеют возможность все дополнительные издержки, связанные с высокой ключевой ставкой, вложить в цену, что они и делают. Всем остальным этого не удается», — пояснил глава комитета по защите конкуренции.
«Мы должны вернуться к модели 2022 года»
Как отметил Гартунг, в 2022 году в российской экономике «всё сложилось очень удачно». Тогда правительство поддержало стратегические предприятия, компенсировав рост ключевой ставки и расходов на ее обслуживание, рассказал депутат.
«Промышленные предприятия отреагировали тем, что они не стали сворачивать инвестиционные программы, а стали развивать их дальше, увеличили производство товаров и услуг, предложение на рынке. И к лету цены пошли вниз, ключевая ставка снизилась, а экономический рост пошел вверх, выросли доходы бюджета, и, несмотря на то, что нефтегазовые доходы страны падали, консолидированные доходы страны росли», — напомнил парламентарий.
Правительство должно вернуться к такой модели поддержки экономики, убежден Гартунг. Однако этому препятствуют действия Банка России, считает депутат.
«Что этому мешает? Этому мешает политика Центрального банка», — сказал он.
Среди прочего, Гартунг заявил о необходимости «вернуться к более справедливому распределению налогового времени».
Цифровой рубль — спаситель экономики?
Единственным источником финансирования дефицита бюджета, который не раскручивает «инфляционную спираль», является цифровой рубль, продолжил рассуждать Гартунг. Это связано с тем, что цифровой рубль по технологии своего движения позволяет проконтролировать целевое назначение этих денег, пояснил глава думского комитета по защите конкуренции.
«Центральный банк говорит о том, что „если мы сейчас дадим правительству денег и оно их вольет в экономику, они все окажутся на финансовых рынках“. Так вот, цифровой рубль позволяет это пресечь. Деньги пойдут именно туда, куда нужно, если нужно», — уверен Гартунг.
В этой связи он призвал к смене курса ЦБ.
«Если мы хотим победить, мы должны ресурсы всей страны объединить. И для этого нужно менять политику Центрального банка, нужно снижать ключевую ставку, нужно предоставлять правительству возможность финансировать свой дефицит бюджета за счет цифрового рубля», — заключил собеседник RTVI.
В ходе отчета в Госдуме Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года не затронет граждан. По словам главы ЦБ, процедура коснется только банков и торгово-сервисных предприятий. Она заверила, что «автоматически открываться счет цифрового рубля никому не будет».
«У цифрового рубля будут свои плюсы, бесплатные переводы для людей, минимальные комиссии для бизнеса, удобные сервисы. Но если человеку это не нужно, он просто не будет открывать счет цифрового рубля. Мы не собираемся искусственно форсировать внедрение цифрового рубля, стараемся сделать его востребованным гражданами и бизнесом», — сказала Набиуллина.