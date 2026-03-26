Центробанк «задрал» ключевую ставку до «беспредельных размеров» и «заморозил» российскую экономику, заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции, замруководителя думской фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. Так он прокомментировал отчет главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. По словам Гартунга, регулятор на протяжении последних полутора лет «убивает весь экономический рост».

26 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с отчетом о работе регулятора за 2025 года. В ходе выступления она, в частности, заявила, что главным фактором, который мешает развитию экономики, является не высокая ключевая ставка, а низкая производительность труда. Набиуллина также выразила мнение, что «нельзя развиваться за счет карманов граждан». «Попытки сказать, что „давайте мы широким жестом раздадим дешевые деньги“ — это неминуемо приведет к росту инфляции. Мы это проходили в 2024 году, когда она быстро ускорялась. На эти грабли нельзя опять наступать, нельзя развиваться за счет карманов граждан», — сказала она.

«Кому война, кому мать родна»

Гартунг заявил RTVI, что фракция «Справедливая Россия» не поддержит отчет Набиуллиной.

«Банковский сектор показывает рекордные прибыли на протяжении последних нескольких лет, в то время как страна погружается в экономический кризис. Кому война, кому мать родна», — посетовал он.

По словам Гартунга, ЦБ «задрал ключевую ставку до беспредельных размеров» и на протяжении полутора лет фактически «убивает весь экономический рост». Замораживая российскую экономику и повышая ключевую ставку, регулятор считает, что он таким образом борется с инфляцией, указал парламентарий.

«Мы сейчас как раз получаем ту рецессию, которую добивался Центральный банк. Он охлаждал, охлаждал и заморозил российскую экономику», — сказал он.

Заявленную Центробанком цель добиться снижения инфляции до 4% Гартунг назвал «очень хорошей», но отметил, что достичь этого нереально в условиях монополизированной экономики, когда рост цен на товары и услуги естественных монополий составляет от 10% до 20% в год. Собеседник RTVI выразил мнение, что 4%-й инфляции можно добиться только при одном условии: если цены на товары и услуги всех остальных отраслей экономики будут падать.

«Простая арифметика показывает: у нас 70% российской экономики находится под контролем государства, фактически контролируется государством. И в то время, когда Центральный банк поднимает ключевую ставку, естественно, монополизированные отрасли, монополисты имеют возможность все дополнительные издержки, связанные с высокой ключевой ставкой, вложить в цену, что они и делают. Всем остальным этого не удается», — пояснил глава комитета по защите конкуренции.

«Мы должны вернуться к модели 2022 года»

Как отметил Гартунг, в 2022 году в российской экономике «всё сложилось очень удачно». Тогда правительство поддержало стратегические предприятия, компенсировав рост ключевой ставки и расходов на ее обслуживание, рассказал депутат.

«Промышленные предприятия отреагировали тем, что они не стали сворачивать инвестиционные программы, а стали развивать их дальше, увеличили производство товаров и услуг, предложение на рынке. И к лету цены пошли вниз, ключевая ставка снизилась, а экономический рост пошел вверх, выросли доходы бюджета, и, несмотря на то, что нефтегазовые доходы страны падали, консолидированные доходы страны росли», — напомнил парламентарий.

Правительство должно вернуться к такой модели поддержки экономики, убежден Гартунг. Однако этому препятствуют действия Банка России, считает депутат.

«Что этому мешает? Этому мешает политика Центрального банка», — сказал он.

Среди прочего, Гартунг заявил о необходимости «вернуться к более справедливому распределению налогового времени».

Цифровой рубль — спаситель экономики?

Единственным источником финансирования дефицита бюджета, который не раскручивает «инфляционную спираль», является цифровой рубль, продолжил рассуждать Гартунг. Это связано с тем, что цифровой рубль по технологии своего движения позволяет проконтролировать целевое назначение этих денег, пояснил глава думского комитета по защите конкуренции.

«Центральный банк говорит о том, что „если мы сейчас дадим правительству денег и оно их вольет в экономику, они все окажутся на финансовых рынках“. Так вот, цифровой рубль позволяет это пресечь. Деньги пойдут именно туда, куда нужно, если нужно», — уверен Гартунг.

В этой связи он призвал к смене курса ЦБ.

«Если мы хотим победить, мы должны ресурсы всей страны объединить. И для этого нужно менять политику Центрального банка, нужно снижать ключевую ставку, нужно предоставлять правительству возможность финансировать свой дефицит бюджета за счет цифрового рубля», — заключил собеседник RTVI.