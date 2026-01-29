В России могут провести «переформатирование» налоговой системы, заявила RTVI член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Она допустила, что речь может идти о попытках властей вернуться к росту экономики после ее спада.

«Вполне возможно, что будут какие-то лихорадочные попытки подстегнуть экономический рост после того, как организовали спад экономики и назвали это плановым охлаждением экономики. Я допускаю „переформатирование“ налоговой системы», — сказала Дмитриева.

Власти ведут себя как «неудачливые полководцы»

По ее словам, совокупность повышения налогов — налога на прибыль с 2025 года, НДС с 2026 года и изменение системы налогообложения малого бизнеса — приводит к росту инфляции и подавляет экономический курс.

«Любой экономист такое следствие предсказывает», — отметила депутат.

Как считает Дмитриева, власти «рукотворно загнали экономику в рецессию, которой не должно было быть», поскольку развитие военно-промышленного комплекса на фоне СВО подстегивает экономический рост и дает импульс всей экономике. В связи с этим они «как неудачливые полководцы — при проигранном сражении расширяют театр военных действий», иронизирует парламентарий.

«И вот надо было умудриться подорвать экономический рост и загнать в рецессию страну тогда, когда всё способствует ее экономическому росту, несмотря на санкции», — сетует собеседница RTVI.

«Это были очевидные ошибки»

Публично заявить, что были совершены неверные шаги и нужно вернуть всё «на круги своя», было бы правильно, но для власть предержащих это означает признание собственных ошибок, чего они делать не будут, уверена Дмитриева.

«Они не могут признаться: „Мы виновны в том, что подорвали экономический рост, поскольку мы держали высокую ключевую ставку с инфляцией. Мы повысили налоги, тем самым подорвали возможность инвестирования. А повысив НДС и давление на малый бизнес, мы еще больше подстегнули инфляцию. Мы вот это всё сделали, несмотря на то, что это были очевидные ошибки“», — рассудила депутат.

Вместо этого, считает Дмитриева, чиновники будут говорить: «Вот теперь всё идет правильно, плановое охлаждение экономики было, инфляция чуть-чуть снизилась. Ну а теперь нужно подкорректировать налоговую систему, сделать ее не такой, как она была раньше, а по-другому».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Центробанк и Минфин решили, что повысить НДС с 20% до 22% будет «честнее, прямее и надежнее». Он выразил надежду на то, что повышение будет временным. В Кремле не стали прогнозировать возможные сроки снижения ставки налога.

Целью повышения НДС Путин называл достижение сбалансированности бюджета. Президент признал, что этот вопрос стоял остро и долго обсуждался в правительстве и Кремле. На вопрос о том, будет ли налог на добавленную стоимость «вечно» держаться на уровне 22%, глава государства ответил отрицательно.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что снижение ставки НДС произойдет в «довольно короткий срок».