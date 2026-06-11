Решение Международной шахматной федерации (FIDE) приостановить членство Федерации шахмат России (ФШР) является недружественным политическим шагом, сказал Life.ru член комитета Госдумы по культуре Михаил Романов. По его мнению, это может быть связано и с тем, что российские гроссмейстеры остаются одними из сильнейших в мире.

«Хочу прежде всего отметить, что наши шахматисты, как советские, так и российские, <…> всегда побеждали и добивались самых высоких оценок во всех международных соревнованиях. В том числе и поэтому, возможно, эти меры связаны прежде всего с политикой», — заявил депутат.

Он обратил внимание, что во многих других видах спорта международные федерации, наоборот, снимают запреты с российских спортсменов.

Романов выразил убеждение, что «рано или поздно здравый смысл возобладает».

«Уверен, что <…> мы, как всегда, всех победим. Я нисколько в этом не сомневаюсь», — заключил парламентарий.

FIDE объяснила решение тем, что ФШР не выполнила в установленный срок требования Спортивного арбитражного суда (CAS).

Речь идет о следующем: в 2024 году CAS оштрафовал ФШР на €45 тыс. за включение в состав региональных федераций новых территорий. В том же году апелляционная палата комиссии по этике FIDE заменила приостановку членства на штраф в €45 тыс.

Позднее украинская сторона подала апелляцию и частично выиграла дело. В итоге CAS потребовал от ФШР прекратить любую деятельность в Крыму, а также в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, на это отводилось 90 дней. В случае невыполнения постановления шахматной федерации РФ грозит трехлетняя дисквалификация.

FIDE пояснила, что решение касается только российской организации и «не является ограничением возможностей участия, доступных отдельным игрокам».