Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским спортсменам вновь выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с исполнением гимна. Решение принято 17 мая 2026 года на заседании исполнительного комитета World Gymnastics в Шарм-эль-Шейхе, сообщается на сайте Федерации гимнастики России.

«Европейская комиссия приняла решение немедленно отменить все ограничения, действовавшие в отношении российских и белорусских спортсменов с февраля 2022 года», говорится в решении исполкома.

Допуск распространяется на все пять дисциплин: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. Российские спортсмены смогут вернуться к участию в турнирах в ближайшее время. Первыми под национальной символикой выступят представители спортивной акробатики — на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане в конце мая и июне.

«Федерация гимнастики России приветствует решение World Gymnastics полностью восстановить в правах российских спортсменов, вернув им возможность выступать под национальным флагом и с государственным гимном. Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов», — заявил президент организации Олег Белозёров. Он также поблагодарил главу World Gymnastics Моринари Ватанабе за «последовательную позицию» и «поддержку принципов открытого международного спорта».