Президент США Дональд Трамп на выходных провел совещание с командой по национальной безопасности, на котором обсуждались возможные дальнейшие шаги Вашингтона в отношении Ирана. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, встреча прошла в гольф-клубе Трампа в штате Вирджиния. В ней участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф. Ожидается, что в течение недели президент проведет еще одно совещание по этой теме.

«Для Ирана время на исходе, и им лучше действовать БЫСТРО, иначе от них ничего не останется. ВРЕМЯ НА ИСХОДЕ!» — написал Трамп в соцсетях. Как сообщили CNN пресс-секретарь израильского премьера и американский чиновник, в тот же день он также провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху.

По информации телеканала, Пентагон подготовил несколько вариантов ударов по Ирану на случай решения о возобновлении боевых действий. Среди возможных целей названы объекты энергетики и инфраструктуры. Источники CNN отмечают, что Трамп недоволен ходом переговоров с Тегераном и ситуацией вокруг Ормузского пролива, влияющей на мировые цены на нефть. Во время визита в Пекин он и его команда отложили принятие решения о дальнейших действиях.